Quando estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no Disney+

Em breve será possível ver e rever as histórias do mais novo filme da Marvel Studios em qualquer lugar.

Os fãs da Marvel Studios já podem acompanhar nos cinemas de todo o Brasil a fascinante trama de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com o britânico Benedict Cumberbatch dando vida novamente ao personagem-título, a produção explora o Multiverso, expandindo ao limite as múltiplas realidades conhecidas no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

A boa notícia é que os assinantes Disney+ que querem ver e rever a produção já poderão fazer isso em breve, no conforto de casa — ou onde quiserem. Isso porque já foi definida a data em que o longa será disponibilizado na plataforma.







Que dia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+









O filme que traz Xochitl Gomez no papel de America Chavez chegou aos cinemas no dia 4 de maio. E está previsto que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+ no próximo dia 22 de junho.

Enquanto aguarda a estreia no streaming, é possível assistir a todas as produções dos Estúdios Marvel no serviço de assinatura. Aproveite para acompanhar todas as notícias e novidades sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura diretamente no site da Disney Brasil.