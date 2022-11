Coleção inspirada no Homem-Aranha chama a atenção na São Paulo Fashion Week

Artwalk e Marvel estiveram no desfile do estilista carioca Lucas Leão na SPFW N54. Veja mais detalhes!





No último domingo, 20 de novembro, as passarelas da SPFW N54 (São Paulo Fashion Week) foram tomadas pelo Universo Marvel. O desfile do estilista carioca Lucas Leão com a marca que leva seu nome, apresentou parte da campanha da nova coleção da Artwalk e Marvel inspirada no Homem-Aranha.

A apresentação contou com peças inspiradas no super-herói da Marvel, como parte das celebrações dos 60 anos do personagem, e exibiu também a estampa de Miles Morales desenvolvida pelo artista Massai do projeto Marvel – O Poder É Nosso.

Durante o desfile na SPFW, o público pode acessar filtros do Snapchat e Instagram desenvolvidos como parte da coleção, trazendo elementos de realidade aumentada 3D.



Duas peças conceito também foram apresentadas na passarela, levando a moda streetwear a um novo patamar de inovação ao promover a interação pelos filtros das redes sociais.











Quando a coleção chega às lojas

A coleção chega a todas as lojas físicas e digitais da Artwalk em dezembro de 2022. Estes são os primeiros produtos de moda phygital da Marvel na América Latina.

Segundo o site Fashion Network, a moda phygital é uma nova nomenclatura para formatos de moda que mesclam exibições presenciais com filmes sobre o assunto.



O cliente pode, por exemplo, comparecer a um desfile e, ao mesmo tempo, ver peças audiovisuais com entrevistas dos estilistas ou documentos sobre o processo criativo através de indicações digitais - seja por QR code, links especiais ou filtros nas redes.

A marca Lucas Leão tem como foco o vestuário conectado à tecnologia, unindo pesquisa e inovação na produção das peças. O estilista é considerado um dos pioneiros no Brasil na moda phygital.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!