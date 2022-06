Quais filmes do Homem-Aranha estão chegando ao Disney+?

Algumas produções do super-herói aracnídeo vão estrear no serviço de streaming. Não perca nenhum detalhe e saiba quando estarão disponíveis.





Os fãs dos filmes do Homem-Aranha podem comemorar as estreias de julho do catálogo do Disney+! Com suas grandes aventuras, enfim será possível ver e rever cinco das versões em live-action do personagem criado por Stan Lee e Steve Ditkot a qualquer momento.

Em breve, produções protagonizadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland serão disponibilizadas no serviço de streaming. Dentre elas, está o longa Homem-Aranha, de Volta ao Lar, que continua os eventos iniciados em Capitão América: Guerra Civil e deu início à mais recente trilogia do super-herói.

Confira a seguir a sinopse, elenco e pôster de todos os cinco filmes do Homem-Aranha que vão estrear dia 8 de julho no Disney+:







Homem-Aranha, De Volta ao Lar (2017): sinopse, elenco e pôster





Após sua aventura com os Vingadores em Capitão América: Guerra Civil, Peter Parker (aqui vivido por Tom Holland) reconhece sua nova identidade como Homem-Aranha e volta a morar com sua tia.

Sob a supervisão de Tony Stark/Homem de Ferro, ele descobre que há um novo inimigo, o Abutre, que planeja destruir tudo o que o jovem ama em sua cidade.

Além de Holland, o elenco de Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) inclui Michael Keaton (Adrian Toomes/Abutre), Jon Favreau (Harold "Happy" Hogan), Zendaya (Michelle "MJ" Jones), Marisa Tomei (May Parker), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Homem de Ferro), entre outros.









O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014): sinopse, elenco e pôster





Peter Parker (agora vivido por Andrew Garfield) tenta organizar seus horários para continuar lutando contra o mal como Homem-Aranha e estudando com Gwen, sua amada. No entanto, tudo muda para o protagonista quando Electro, um novo vilão, e seu velho amigo, Harry Osborn chegam.

Além de Andrew Garfield retornar como Peter Parker/Homem-Aranha e Emma Stone como Gwen Stacy, o longa de 2014 também traz Jamie Foxx (Maxwell Dillon/Electro), Dane DeHaan (Harry Osborn/Duende Verde), entre outros em seu elenco.







O Espetacular Homem-Aranha (2012): sinopse, elenco e pôster





Assim como a maioria dos jovens de sua idade, Peter está no processo de descobrir quem ele é e de onde veio. Em sua jornada para entender o passado, ele descobre um segredo de família que revelará seu destino como Homem-Aranha.

Neste filme de 2012, juntam-se à Andrew Garfield no elenco nomes como Rhys Ifans (Dr. Curtis Connors/Lagarto), Emma Stone (Gwen Stacy), Martin Sheen (Ben Parker), Sally Field (May Parker), entre outros.







Homem-Aranha 2 (2004): sinopse, elenco e pôster





Enquanto Peter Parker (Tobey Maguire) tenta lidar com problemas comuns, como os estudos e sua relação amorosa com Mary Jane, ele agora também deve enfrentar o grande desafio de salvar a cidade de um terrível vilão: o Doutor Octopus.

Homem-Aranha 2 traz novamente Tobey Maguire como Peter Parker/Homem-Aranha, além de Kirsten Dunst como Mary Jane Watson e James Franco como Harry Osborn. O filme de 2004 traz ainda Alfred Molina (Otto Octavius/Dr. Octopus) no papel do vilão.





Homem-Aranha



Homem-Aranha (2002): sinopse, elenco e pôster





Depois de ser picado por uma aranha geneticamente alterada, Peter Parker, um estudante do ensino médio, ganha incríveis habilidades de aracnídeo. Em pouco tempo ele entende que sua missão será lutar contra o mal e defender seus entes queridos.

O elenco do filme, lançado em 2002, inclui Tobey Maguire, no papel principal, além de Willem Dafoe (Norman Osborn/Green Goblin), Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), James Franco (Harry Osborn), Cliff Robertson ( Ben Parker), Rosemary Harris (May Parker), entre outros.