Cavaleiro da Lua: 5 coisas que você precisa saber antes de assistir ao novo capítulo

Marc/Steven e Layla partem em uma nova aventura para encontrar o sarcófago de Senfu; Harrow avança em sua missão e Khonshu é preso. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O episódio 3 de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) já está disponível exclusivamente no Disney+, e o próximo capítulo estreia no serviço de streaming nesta quarta-feira (20). Após os eventos do episódio passado, Marc Spector (Oscar Isaac) entra em cena para controlar o corpo que divide com Steven Grant.

O mercenário embarca em uma busca pelo túmulo de Ammit, juntamente com Layla El-Faouly (May Calamawy). Enquanto isso, Arthur Harrow (Ethan Hawke) e seus discípulos já estão no deserto, e usam o escaravelho para encontrar a tumba após o líder religioso alegar que "Ammit está aqui".









Khonshu reúne a Enéade para acusar Harrow





O deus Khonshu não se calou diante do avanço de Harrow em sua missão de libertar Ammit. Afinal, o vilão possui o escaravelho dourado que o guia, junto com seus seguidores, pelo deserto. Diante dos avatares de Hórus, Ísis, Tefnut, Osíris e Hathor reunidos, Khonshu acusa Harrow de conspirar para libertar Ammit.

As divindades invocam Harrow para se defender, e acabam por não acreditar no deus da Vingança, pois o vilão afirma que Marc/Steven é um "homem perturbado".









Uma nova missão: a busca pelo sarcófago de Senfu





"Este caso está encerrado", alertam os deuses após não acreditarem em Khonshu. No entanto, Yatzil (Díana Bermudez), o avatar da deusa Hathor, o ajuda sem que os demais saibam.

Ela diz a Spector que Ammit foi enterrada secretamente, e que nem os deuses sabem onde ela está, exceto por uma pessoa: Senfu, a quem eles enviaram para registrar a localização do túmulo. Marc deve, então, encontrar o sarcófago de Senfu, que foi vendido no mercado paralelo.









Anton Mogart e um mapa estelar que pode levar até Ammit





Layla e Marc tiveram uma conversa constrangedora em uma viagem de barco e, depois disso, chegaram à residência de Mogart (Gaspard Ulliel), um excêntrico colecionador de antiguidades. Lá Marc finge ser Rufino Estrada, o marido de Layla.

Marc, juntamente com Steven, tenta encontrar as mensagens codificadas escondidas no Sarcófago de Senfu que o colecionador possui. Então, os homens de Mogart acusam Marc e Layla de adulterar as peças. Antes que uma briga aconteça, um segurança informa ao dono do sarcófaco que um terceiro interessado chegou: Arthur Harrow. O vilão aproveita para tentar afastar Marc e sua ex-esposa, mencionando a morte do pai de Layla.

Mogart, por sua vez, fica impressionado com os poderes que Harrow demonstra através de suas relíquias. Com um encantamento, o líder religioso destrói o sarcófago de Senfu e uma batalha campal começa. Marc invoca o traje do Cavaleiro da Lua e, junto com Layla, eles conseguem escapar com os restos do mapa que os levará ao túmulo de Ammit.









Khonshu faz o céu noturno voltar no tempo e é preso





Agora, Layla e Marc estão no deserto procurando algumas estrelas, mas, para o mercenário, é impossível decifrar as coordenadas das peças. Por esta razão, ele cede o controle do corpo para Steven, que rapidamente consegue fazer um mapa estelar. Junto com Layla, ele percebe que podem triangular as constelações nas coordenadas da Terra.

No entanto, Steven levanta um problema: a triangulação não é tão simples, pois as estrelas mudaram suas posições ao longo dos últimos dois mil anos.

Ao ouvi-los, Khonshu revela que se lembra da noite específica em questão, e que pode voltar no tempo o céu noturno. Percebendo o custo, o deus lembra a Steven que ele deve impedir Ammit, não importa o que aconteça. E também pede que ele diga a Marc para libertá-lo quando os outros deuses o aprisionarem por manipular os céus.

De repente, Steven está vestido como Sr. Knight — identidade que o traje assume quando usa trajes de Steven, e não de Marc. Khonshu e seu avatar começam a alterar o céu. A paisagem estelar muda repentinamente à medida que milhares de noites egípcias retrocedem e Layla finalmente consegue encontrar as coordenadas. Enquanto isso, a Enéade aprisiona Khonshu por suas ações.









A confissão de Harrow na frente de Khonshu





Na Câmara dos Deuses, acreditando que Khonshu pode ouvi-lo, Harrow confessa que gostava de infligir dor em seu nome e que esse é o maior pecado que ele carrega. O vilão revela sua gratidão por Khonshu haver quebrado seu espírito, pois agora ele pode realizar o que o deus não conseguiu.