Carros na Estrada: quem faz as vozes dos personagens?

Saiba mais sobre a série que estreia com exclusividade no serviço de streaming no Disney+ Day.

Carros na Estrada é a nova série animada da Disney e da Pixar que estreia dia 8 de setembro no Disney+. A produção, que faz parte das comemorações do Disney+ Day, segue Relâmpago McQueen e Mate em novas aventuras longe de Radiator Springs.







Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+



“A série é uma brincadeira por todo o país com Relâmpago McQueen e Mate”, adiantou o diretor Steve Purcell em entrevista. “Como qualquer viagem de carro, todo dia é uma nova mini-aventura com reviravoltas inesperadas”, finaliza Purcell.





Qual é o elenco de voz de Carros na Estrada?





Os atores confirmados, até o momento, no elenco de Carros na Estrada são Owen Wilson (na voz original em inglês de Relâmpago McQueen) e Larry the Cable Guy (na voz de Mate).

Já a versão brasileira da animação traz Marcelo Garcia e Mário Jorge Andrade nas vozes de McQueen e Mate, respectivamente.

Carros na Estrada tem nove episódios, produzidos por Marc Sondheimer. A direção é de Steve Purcell, Bobby Podesta e Brian Fee.







O que é o Disney+ Day





O evento anual do Disney+ oferece ao assinante o acesso a diversos conteúdos e experiências únicas. Além do lançamento de títulos como Carros na Estrada e Pinóquio, a data será marcada pela chegada de mais conteúdos.

As marcas do grupo Disney – Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic – ganharão novidades ao longo deste dia. Portanto, prepare-se!