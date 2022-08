As melhores atrações do Magic Kingdom para ir com crianças pequenas

Voe de mãos dadas com Dumbo e torne-se um Patrulheiro Espacial com Toy Story. Conheça atrações para todas as idades no Magic Kingdom.

O Parque Magic Kingdom (localizado na Flórida, nos Estados Unidos) é o lugar onde as fantasias se tornam realidade. A festa mais mágica do mundo espera crianças e adultos para curtir os personagens favoritos da Disney.

Suba aos céus com Dumbo, torne-se um Patrulheiro Espacial com Buzz, e descubra o que há nas profundezas do mar com Ariel.

Confira, a seguir, uma lista com as atrações imperdíveis para crianças pequenas no Magic Kingdom!

Buzz Lightyear's Space Ranger Spin no Magic Kingdom

No Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, Zurg, o arqui-inimigo de Buzz Lightyear em Toy Story 2 (disponível no Disney+), está roubando baterias de brinquedos indefesos para alimentar uma nova arma destrutiva.

Pronto para se tornar um pequeno Patrulheiro Espacial e derrotar esse terrível imperador do mal?

Características do brinquedo:

Para qualquer altura

Todas as idades

Passeios e curvas suaves

Under the Sea: A Pequena Sereia

Em Under the Sea, suba a bordo de uma concha e entre no mundo da sereia Ariel em uma aventura musical repleta de cenas do clássico filme de animação.

Conheça os amigos de Ariel, Linguado e Sebastião, seu pai, o Rei Tritão, e a malvada Úrsula, uma imponente bruxa do mar!

Características do brinquedo:

Para qualquer altura

Todas as idades

Passeios suaves



Embarque e Aprenda: The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure

Peter Pan's Flight

Em Peter Pan's Flight é possível embarcar em um navio pirata e seguir Peter Pan quando ele convidar os presentes para se juntarem a ele em um voo único.

Diga olá também para Nana e junte-se aos filhos da família Darling, em uma jornada por Londres, onde você verá o relógio Big Ben e a Tower Bridge iluminando o céu noturno.

Características do brinquedo:

Para qualquer altura

Todas as idades

Passeios suaves e quedas curtas

Dumbo the Flying Elephant

Inspirada em Dumbo, uma obra-prima de animação de 1941 da Disney, esta é uma atração clássica. Nela, é possível subir a bordo do elefante de circo mais popular do mundo, enquanto ele descobre sua capacidade de voar.



O fiel amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse, irá ajudá-lo a ficar no ar com sua pena "mágica".

Características do brinquedo:

Para qualquer altura

Todas as idades

Passeios e curvas suaves



Aniversário do Dumbo the Flying Elephant