Lightyear: quem é o vilão do filme

Um personagem sombrio ameaça a missão de Buzz. Junto com um grupo de recrutas ambiciosos, ele deve lutar para salvar sua tripulação. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Lightyear, da Disney e Pixar, já está nos cinemas em todo o Brasil. No filme, o público acompanha as aventuras do lendário patrulheiro espacial ao lado de seu grupo de recrutas e seu divertido companheiro, o gato-robô Sox.

No novo filme de animação, Buzz e sua equipe estão presos em um planeta hostil, localizado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Agora, o patrulheiro precisa navegar entre o tempo e o espaço em busca de um caminho para voltar para casa.

Mas, como seria de esperar em uma boa história intergaláctica, um vilão sombrio chega para atrapalhar a missão de Buzz. E logo as coisas começam a ficar complicadas.







Quem é o vilão em Lightyear?





O vilão que atormenta Buzz Lightyear e sua equipe é Zurg — e seu exército de robôs. Os arqui-inimigos do astronauta chegam ao planeta onde Buzz está em missão. Entre explosivos, insetos gigantes e naves espaciais, a equipe fará o que for preciso para enfrentar os adversários e não falhar com sua tripulação.

Mas quem realmente é Zurg? O que esperar dele?

Se você quer descobrir, não espere mais: confira essa história agora mesmo nos principais cinemas brasileiros. Também é possível encontrar mais informações e curiosidades sobre o filme diretamente no site da Disney Brasil.