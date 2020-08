Mergulhe em The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure no Disneyland Resort

Se você estiver pronto para nadar no fundo do mar, então embarque como um molusco em The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure no parque Disney California Adventure.

Uma vez acomodado em sua concha por meio do celular, flutue conosco enquanto apreciamos as paisagens subaquáticas e a música fantástica de “A Pequena Sereia”. Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, reviva momentos do clássico filme de animação — desde se aventurar pela gruta cheia de artefatos da Ariel até cantar junto com a banda legal de crustáceos do Sebastião. Você também descobrirá fatos fascinantes e tesouros não revelados sobre esta adorável atração!





