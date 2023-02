As 3 curiosidades sobre Jonathan Majors, o ator que interpreta Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Saiba mais sobre o ator que dá vida ao vilão do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro, inaugurando a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Além disso, o filme também traz um dos vilões mais poderosos da franquia: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

O personagem é capaz de manipular o tempo e, como diz a personagem Janet Van Hope (Michelle Pfeiffer) no trailer do novo longa-metragem: “ele pode reescrever a existência e extinguir linhas temporais. Você não pode confiar nele”.

Confira três curiosidades sobre Jonathan Majors, o ator que dá vida ao terrível inimigo do Homem-Formiga (Paul Rudd), da Vespa (Evangeline Lilly) e, agora, de todos os super-heróis do UCM.







1) Jonathan Majors tem formação acadêmica em atuação





Nascido em 7 de setembro de 1989, na Califórnia, nos Estados Unidos, Jonathan Majors se formou na Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte.

Em seguida, ele foi estudar na Escola de Drama de Yale, onde recebeu o título de Mestre em Belas Artes, em 2016.





2) Jonathan foi do anonimato à fama





Jonathan Majors ficou conhecido no cinema após participar do filme The Last Black Man in San Francisco (2019), que estreou no Festival de Sundance e recebeu muitos elogios da crítica.

Depois disso, o ator esteve em séries de sucesso, incluindo uma em que interpreta um homem em busca de seu pai nos Estados Unidos dos anos 1950, época de forte segregação racial.







3) Aparição de Jonathan na série Loki





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não será a primeira aparição de Jonathan como Kang nas produções da Marvel.

Jonathan Majors esteve presente também no elenco da série Loki (2021), mais precisamente no último capítulo da temporada de estreia, em que ele faz uma breve aparição.





