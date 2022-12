As 3 curiosidades sobre Catherine Zeta-Jones, a atriz que interpreta Billie em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

Saiba mais sobre a atriz que interpreta uma negociante de antiguidades na nova série da Disney.

A série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História já está disponível no Disney+ e conta com a participação da renomada atriz Catherine Zeta-Jones no papel de Billie Pearce. A personagem é uma negociante do mercado de antiguidades que trabalha por fora das regras.

A produção inédita está carregada de novos quebra-cabeças e personagens que cativam o espectador nos primeiros capítulos da série. Billie é uma dessas novidades e cruza seu caminho com o de Jess Valenzuela (Lisette Olivera), a protagonista da trama.

Catherine Zeta-Jones nasceu no País de Gales

Catherine Zeta-Jones nasceu em 25 de setembro de 1969 em Swansea, no País de Gales, e foi criada na cidade vizinha de Mumbles. Ela tem 53 anos atualmente.

Catherine Zeta-Jones foi campeã de sapateado

Desde a infância, Catherine vem demonstrando seus dons artísticos. Com apenas 9 anos, ela conseguiu um papel no musical Annie e, aos 11, foi vencedora de um campeonato de sapateado.

Isso a levou a se mudar para Londres aos 15 anos para focar na atuação.

Catherine Zeta-Jones se considera competitiva

Catherine Zeta-Jones é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar um jogo. Essa foi uma confissão dada pela atriz em entrevista ao jornal espanhol El Mundo.

"Sou competitiva, mesmo quando jogo Banco Imobiliário com meus filhos ou no campo de golfe. Se aposto dinheiro, me torno uma jogadora implacável", admitiu ela, entre risadas.

Não deixe de conferir Catherine Zeta-Jones como uma vilã em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, disponível no Disney+.