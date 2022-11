As 2 séries originais brasileiras para ver no Disney+ no fim de semana ou no feriado

Conheça as produções realizadas no Brasil que estão disponíveis no serviço de streaming

O Disney+ possui dezenas de opções para quem ama séries e o Brasil vem conquistando seu espaço no serviço de streaming. Quem procura algo em língua portuguesa e inteiramente gravado no país também pode assistir a uma atração empolgante.

Conheça abaixo as 2 séries originais brasileiras para assistir durante o feriado, fim de semana ou no tempo livre que você desejar!









Série brasileira original no Disney+: Tudo Igual… SQN

Lançada em maio deste ano, Tudo Igual… SQN é ambientada no Rio de Janeiro. A série de 10 episódios acompanha Carol (Gabriella Saraivah, conhecida pela série Juacas, disponível no Disney+), uma adolescente que está aprendendo a lidar com todas as mudanças dessa fase da vida.

Entre os dilemas pessoais que ela enfrenta está o fato de a mãe de Carol, Beth (Miá Melo), decidir se casar com outro homem, que passa a morar com as duas. Na mesma mudança, o novo padrasto traz junto com ele Tomás, seu filho e alguém que irá dificultar a vida da jovem.

O elenco de Tudo Igual… SQN conta também com Ronald Sotto, Duda Matte, entre outros. A produção é baseada no infanto-juvenil “Na porta ao lado”, da escritora brasileira Luly Trigo









Série brasileira original no Disney+: O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu

Lançada em 28 de setembro deste ano, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu foi criada e dirigida por Miguel Falabella. A trama acompanha um grupo de jovens que corre atrás do sonho de fazer carreira no teatro musical.

Renato (personagem vivido pelo próprio Falabella) é quem seleciona os atores iniciantes que tentam ingressar em uma importante companhia de teatro de São Paulo.

Marita Bell, Artur Manzo e Karin Hils (ex-integrante do grupo Rouge) são alguns dos nomes que integram o elenco. Assim como Tudo Igual… SQN, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu já está disponível no Disney+.