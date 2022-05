Tudo Igual… SQN: Conheça os personagens da primeira série original brasileira do Disney+

Veja quem é quem nesta produção que fala sobre amizade, romance e os desafios da adolescência com leveza e humor.

Com o Rio de Janeiro como cenário, a série Tudo Igual… SQN chega ao Disney+ no dia 25 de maio com uma trama divertida sobre família, amores, amizades e as descobertas (e crises) típicas da adolescência.

Essa é a primeira série brasileira a contar com o selo Disney+ Original Productions, sendo inspirada no livro infanto-juvenil Na Porta ao Lado, da escritora brasileira Luly Trigo – que também participou da produção como roteirista.

Tudo Igual… SQN é estrelada pela jovem atriz Gabriella Saraivah, que faz sucesso na TV e na internet há cerca de 10 anos e dá vida à personagem Carol. Além dela, a produção tem a participação da Miá Mello, que faz a mãe de Carol (Gabriella).

Entre no clima da história e conheça os personagens de Tudo Igual… SQN.







Tudo Igual… SQN: Carol





Carol (Gabriella Saraivah) é filha única de Beth (Miá Mello), que ficou viúva ainda bem jovem. A protagonista da história cresceu sendo muito próxima da mãe, se apegando às memórias da família. Ela é uma jovem muito inteligente e cheia de opinião que adora ler, ir à praia com os amigos para bater papo e surfar.

Normalmente, Carol é paciente, acolhedora e um pouco insegura, mas também tem um lado vaidosa e bem carismática. Quando está se sentindo confusa e precisando ajustar os pensamentos, ela costuma sair para correr para extravasar os sentimentos e se sentir melhor.







Tudo Igual… SQN: Beta





Beta (Ana Jeckel) é a mais velha do grupo de amigas de Carol. Muito independente e segura de si, vem de uma família mais rica que as demais, mas que é um pouco distante em relação ao convívio – por isso a jovem sente falta de uma maior presença dos pais. Seu refúgio na companhia de seu irmão mais velho, de quem é bem próxima. Ela é descolada, adora andar de skate pela cidade e costuma ser muito direta na hora de dar suas opiniões.







Tudo Igual… SQN: Trix





A atriz Duda Matte faz Trix, uma menina que nasceu em uma família muito unida, com pais casados e apaixonados. Já adolescente, ela ganhou um irmãozinho mais novo. Graças ao lar bem estruturado, Trix é uma moça carinhosa e acolhedora, mas que tem dificuldade de dizer não às pessoas, para não decepcionar ninguém. Adora fazer vídeos e sonha em estudar cinema no exterior.









Tudo Igual… SQN: Pri





Pri é vivida pela atriz Guilhermina Libanio. Ela vive em uma realidade diferente das meninas da sua turma. Ela é mais questionadora, consciente e se preocupa com questões ambientais e humanitárias. Adora customizar seu guarda-roupa, buscando sempre o conforto e o reaproveitamento das peças antigas. Consciente de sua condição privilegiada, Pri não decidiu ainda qual caminho profissional seguir, mas de uma coisa tem certeza: quer fazer a diferença.









Tudo Igual… SQN: Amanda





Amanda é a personagem de Clara Buarque, atriz e cantora que é neta do autor, compositor e cantor Chico Buarque, e também filha do cantor Carlinhos Brown. Amanda mora com a mãe no Rio, mas seu pai mora em Curitiba, para onde sempre viaja nas férias. Espontânea e hiperativa, ela gosta de aproveitar a vida e curtir a adolescência conhecendo novas pessoas e tendo experiências diferentes. É a amiga divertida do grupo.









Tudo Igual… SQN: Tomás





Vivido por Daniel Botelho, Tomás é aquele adolescente rebelde sem causa, que não gosta de se envolver e se faz de durão – uma forma de se proteger. Ele não conheceu a mãe e teve pouco contato com o pai durante a infância, que o deixou com os avós. Por isso, guarda muitas mágoas e tem dificuldade de se entregar e confiar nos outros.

Tomás gosta muito de música e tem uma banda com os seus amigos. Descobriu que tem ouvido absoluto, aprendendo sozinho vários instrumentos, sendo a guitarra o seu preferido. É um paulista vivendo no Rio de Janeiro, mantém o estilo roqueiro com roupas pretas.









Tudo Igual… SQN: Beth





Beth é Elizabeth (Miá Mello), a mãe de Carol. Ela é uma mulher alegre, positiva e muito falante. Ela é super geek e viciada em cultura pop. Além de fazer doces, bolos e comidas deliciosas em sua confeitaria, seu passatempo favorito é curtir a filha Carol, maratonando séries, indo ao cinema e jogando videogame ou simplesmente fazendo nada.

Beth tem uma relação de amizade e união muito forte com Carol desde a morte de seu marido, que partiu quando ela tinha 35 anos. Foi o prazer pela culinária e o amor pela filha que ajudou Beth a se reerguer e seguir seu sonho de abrir uma confeitaria.









Tudo Igual… SQN: Carlos





Carlos (Kiko Pissolato) é professor, usa roupas formais e leva muito a sério o seu trabalho, mas é muito amável e carinhoso. De família rica e tradicional paulistana, foi expulso de casa após comunicar que pretendia estudar química em vez de seguir nos negócios do pai. Trabalhou muito para construir sua carreira, mas na vida pessoal tem dificuldade de se entender com o filho.









Tudo Igual… SQN: Bernardo







Bernardo (Roland Sotto) tem um estilo despojado e acabou de se mudar de Brasília para o Rio com sua mãe após a separação de seus pais. Mas ficou feliz em voltar para a cidade onde foi criado. Faz muito sucesso entre as meninas, mas seu olhar é direcionado a uma única garota. É sociável e extremamente simpático, só que não é do tipo que gosta de chamar a atenção. É leal e observador, mas quando o assunto é amor, se mostra inseguro e ciumento.







Tudo Igual… SQN: Bruno





Bruno (Guthierry Sotero) é tímido e na dele, o oposto de Trix, sua melhor amiga de infância e que agora é sua namorada. Ele é muito estudioso e normalmente prefere ficar em casa do que ir a festas. Aliás, ele só sai de casa para encontrar os amigos ou ir ao cinema, paixão que tem em comum com Trix.







Tudo Igual… SQN no Disney+





A primeira série brasileira do Disney+ estreia com exclusividade na plataforma no dia 25 de maio. Ao todo, ela terá dez episódios de aproximadamente 30 minutos de duração cada. Confira desde a estreia!