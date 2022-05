Tudo Igual… SQN: “Desafio qualquer um a não se identificar com a Carol”, diz Gabriella Saraivah, estrela da nova produção Disney+

Conversamos com a atriz que está no centro da história da primeira trama original Disney+ para o Brasil, com estreia marcada para 25 de maio.

A atriz Gabriella Saraivah é a protagonista da primeira série original brasileira do Disney+, Tudo Igual... SQN, que estreia 25 de maio na plataforma. Ela dá vida a Carol, uma adolescente que vê sua vida de cabeça para baixo com transformações surpreendentes.



“A Carol nunca pensa direito no que vai fazer. Ela só vai lá e faz, se joga completamente. Apesar de causar problemas, eu acho essa uma característica que às vezes gostaria de ter eu mesma”, contou a atriz, em entrevista exclusiva ao site da Disney Brasil.

Nessa aventura, a protagonista da série tem a companhia da atriz Miá Mello, que dá vida a sua mãe, Beth, e das melhores amigas: Beta (Ana Jeckel), Trix (Duda Matte) e Amanda (Clara Buarque). Tudo Igual... SQN é baseada no romance infanto-juvenil Na porta ao lado, da escritora brasileira Luly Trigo.









Tudo Igual… SQN tem uma protagonista adolescente impulsiva





Um dos principais conflitos da série é uma questão familiar: apesar de amar muito a mãe, Carol não consegue aceitar a ideia de Beth se casar. Para ela, a morte de seu pai ainda é muito recente e, desde então, tudo parece estar mudando rápido demais.

Também gera conflitos entre mãe e filha o fato de a personagem principal ser impulsiva, do tipo que não pensa duas vezes antes de fazer o que tem vontade. Segundo Gabriella, apesar de ser mais ponderada e bem menos impulsiva que a protagonista, ela consegue se identificar com os sentimentos intensos que ocorrem durante a adolescência e levam Carol a se meter em enrascadas.

“Eu sei como é se sentir assim e acho que todo mundo que assistir também vai lembrar de algum momento que sentiu as mesmas coisas que ela. Desafio qualquer um que for assistir à série a não se identificar nem um pouquinho com a Carol”, explica Gabriella Saraivah.







Tudo Igual... SQN: uma série com muita ação







Assim como a protagonista de Tudo Igual… SQN, Gabriella também se considera muito ativa. A personagem surfa uma onda no primeiro episódio, habilidade que a atriz adquiriu em um de seus trabalhos anteriores.

“Eu tive que aprender a andar de skate e a surfar quando fiz a série Juacas, também disponível no Disney+. Desde então eu posso dizer que já faz parte de quem eu sou”, conta ela.

Tudo Igual... SQN estreia 25 de maio com exclusividade no Disney+. A série original brasileira se junta a diversos outros conteúdos exclusivos da plataforma, como WandaVIsion, Cavaleiro da Lua e a franquia Star Wars.