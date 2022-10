Aproveite o Halloween no Disney+ com 13 séries e filmes 

Do que você tem mais medo: bruxas, lobisomens ou múmias? Curta no Disney+ produções divertidas e assustadoras para entrar no clima do Dia das Bruxas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O Halloween (conhecido no Brasil também como Dia das Bruxas) chegou! E os assinantes do Disney+ têm no serviço de streaming o lugar perfeito para comemorar o dia mais assustador do ano.

De bruxas que retornam do além a múmias atrapalhadas, todas as aventuras mais sinistras podem se realizar. Confira alguns dos melhores filmes e séries do Disney+ que vão te deixar de “cabelo em pé”:







Halloween no Disney+: Abracadabra

Abracadabra é um clássico de 1993 que já virou filme obrigatório na lista de qualquer fã de Halloween. O longa acompanha a história das irmãs Sanderson, Winifred (interpretada por Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker).

Em 1693, as três bruxas são perseguidas por praticarem feitiçaria na cidade de Salem, mas não antes que seu livro de feitiços lhes revelasse uma mágica para trazer as três de volta do mundo dos mortos.

Após 300 anos, o adolescente Max Dennison se muda para Salem e luta para se ajustar depois de crescer na Califórnia. Apesar de não gostar da aparente paixão pelas lendas locais da cidade, ele concorda em levar sua irmã Dani para pedir doces ou travessuras pelas casas da vizinhança.

No entanto, ao encontrar a garota pela qual é apaixonado, Allison, Max é desafiado a conhecer a antiga casa das irmãs Sanderson. Em uma atitude impensada, ele acaba trazendo o trio de bruxas de volta para um noite aterrorizante de diversão e caos na véspera do Halloween.







Halloween no Disney+: Abracadabra 2

Abracadabra 2 se passa 29 anos depois que as irmãs Sanderson foram ressuscitadas e derrotadas. Agora, as adolescentes de Salem Becca e Izzy se preparam para comemorar o Halloween e o aniversário de 16 anos de Becca.

As duas jovens visitam uma loja de mágica (que antigamente foi a casa das Sanderson) administrada por Gilbert, que presenteia Becca com uma vela especial. Becca e Izzy acendem a vela e descobrem que é outra vela de chama negra.

Como é véspera de Dia das Bruxas, noite de lua cheia e tudo se encaixava no feitiço, ao acender a vela as garotas trazem novamente as irmãs Sanderson para outra louca aventura em Salem.







Halloween no Disney+: Lobisomem na Noite

O primeiro especial de Halloween da Marvel, Lobisomem na Noite, já pode ser considerado um clássico atual. Dirigido por Michael Giacchino e estrelado por Gael Garcia Bernal, o especial presta homenagem aos primeiros filmes de terror do século 20 de várias maneiras, desde os cenários e ângulos de câmera até a trilha sonora, além de ser todo em preto e branco.

Em uma noite escura e sombria, um grupo de caçadores de monstros emerge das sombras e se reúne no templo de Bloodstone após a morte de seu líder. Em um estranho e macabro memorial à vida do líder, os participantes são lançados em uma misteriosa e mortal competição por uma poderosa relíquia - uma caçada que acabará por colocá-los cara a cara com um monstro perigoso.







Halloween no Disney+: Just Beyond

Just Beyond é uma série antológica do mestre do terror R.L. Stine que conta com oito episódios especiais que prometem deixar qualquer corajoso arrepiado.

Cada história apresenta um novo personagem que terá contato com um mundo até então desconhecido povoado por fantasmas, bruxas, alienígenas e muito mais.

Mas os personagens podem descobrir que há coisas muito mais assustadoras que monstros sobrenaturais, como a ansiedade ou o bullying dos colegas.







Halloween no Disney+: Twitches - As Bruxinhas Gêmeas

Baseado na série de livros homônima de H. B. Gilmour e Randi Reisfeld, Twitches - As Bruxinhas Gêmeas é estrelado pelas irmãs gêmeas Tia Mowry e Tamera Mowry. As duas dão vida a Alex Fielding e Camryn Barnes, duas bruxinhas separadas uma da outra ao nascerem e adotadas por famílias diferentes.

Quando completam 21 anos, elas se reencontram e descobrem ter poderes mágicos. Mesmo com suas diferenças, as duas têm que se unir e usar seus poderes para salvar o lugar onde nasceram, onde ainda vive sua mãe verdadeira.







Halloween no Disney+: The Muppets Haunted Mansion

Que tal comemorar o Halloween na companhia do sapo Kermit e seus amigos? Em The Muppets Haunted Mansion acompanhamos uma das maiores façanhas do destemido e mundialmente famoso Grande Gonzo.

Depois de sobreviver a inúmeras aventuras e emboscadas, Gonzo é desafiado a passar a noite das Bruxas no lugar mais assustador da Terra: a The Haunted Mansion. Junto de Pepe, o Camarão Rei, Gonzo descobrirá os segredos da mansão nesta comédia musical.







Halloween no Disney+: Halloweentown

Halloweentow, o clássico filme que lançou uma franquia de quatro longas, começa quando Aggie Cromwell (Debbie Reynolds) vai visitar seus netos Marnie, Sophie e Dylan. Sua chegada sempre ocorre perto do Dia das Bruxas, e a avó de Marnie está extremamente empolgada com a festa, o que incomoda muito a mãe das crianças.

Quando a vovó Anggie conta uma história, o livro mostra uma figura de bruxa igual à Marnie. Aggie, então, pergunta se a neta já tentou fazer magia e ela diz que não.

A avó, revoltada, briga com a filha por não ter contado à Marnie que ela era uma bruxa. Segundo ela, caso a menina não comece a praticar antes dos 13 anos, perderá para sempre seus poderes.

Marnie ouve tudo e segue a avó no ônibus mágico junto com Dylan, mas Sophie aparece de surpresa e eles descobrem Halloweentown, um lugar onde seres mágicos comemoram o Dia das Bruxas todos os dias.







Halloween no Disney+: Under Wraps: Uma Múmia no Halloween

O remake de um dos filmes originais do Disney Channel mais queridos de todos os tempos finalmente chega ao Disney+. A nova versão de Uma Amor de Múmia, de 1997, conta a história de Gilbert, Marshall e Amy. Os três acidentalmente revivem a múmia Harold escondida no porão do seu vizinho.

Enquanto tentam levar Harold para sua tumba antes do fim da noite, eles descobrem um grupo de criminosos que pretende sequestrar a múmia e vendê-la por uma boa grana. O trio precisa arranjar coragem para proteger seu mais novo amigo.





Halloween no Disney+: Mansão Mal-Assombrada

Um dos passeios mais populares da Disneyland se tornou um filme em 2003: Mansão Mal-Assombrada. No longa, o público descobre o que exatamente aconteceu com aquele lugar para se tornar lar de tantos fantasmas.

O filme segue o corretor imobiliário Jim Evers (interpretado por Eddie Murphy) e sua família em uma viagem para uma mansão estranha. Lá, Evers vê o tamanho da propriedade e cria a esperança de vendê-la por um preço. Aos poucos, a família descobre os segredos medonhos do local e as terríveis intenções do dono da mansão.







Halloween no Disney+: O Estranho Mundo de Jack

É a mesma rotina todos os anos na Cidade do Halloween: os monstros aparecem e dão um susto em todo mundo no Dia das Bruxas e depois retornam para um ano de reclusão.

Só que neste ano o Rei das Abóboras, Jack Skellington, entediado com a ideia, sai para a floresta com seu cachorro Zero após a noite de Halloween. É assim que começa O Estranho Mundo de Jack.

Ao amanhecer, ele descobre uma clareira de árvores com diferentes portas que representam vários feriados. A porta da Árvore de Natal atrai sua atenção e ao entrar no mundo do Natal, Jack fica fascinado e decide tomar o feriado para si, sequestrando o Papai Noel e levando todos os habitantes da cidade a participarem das preparação de um Natal “diferente”. Mas as coisas saem do controle quando os presentes dados às crianças se provam assustadores demais.







Halloween no Disney+: Descendentes

Descendentes se passa 20 anos depois de A Bela e a Fera se casarem e se tornarem rei e rainha, elas estabelecem os Estados Unidos de Auradon, criando uma nova nação próspera a partir dos reinos circundantes, e banem os vilões para a Ilha dos Perdidos, uma periferia cercada por uma barreira onde a magia está suspenso.

O filho deles, Ben, anuncia que sua primeira proclamação é dar a quatro crianças selecionadas da Ilha dos Perdidos a chance de morar em Auradon, longe da influência de seus pais vilões: Carlos, filho de Cruella De Vil; Jay, filho de Jafar; Evie, filha da Rainha Má; e Mal, filha de Malévola.

Na ilha, Malévola instrui o quarteto a roubar a varinha mágica da Fada Madrinha para liberar a barreira para que ela possa assumir o controle de Auradon. Os quatro focam em sua missão, mas acabam descobrindo um mundo novo e cheio de possibilidades em Auradon, colocando suas crenças sobre o mal em dúvida.







Halloween no Disney+: Mamãe Saiu com um Vampiro

Em Mamãe Saiu com um Vampiro, as crianças Hansen entram em grandes apuros quando armam um plano infalível para distrair sua mãe. Depois de Adam e seu melhor amigo Duffy conseguem alguns ingressos para o maior show do ano e sua irmã Chelsea arranjar um encontro com o garoto mais bonito da cidade, os dois descobrem que estão de castigo.

Os irmãos, então, pensam em levar sua mãe Lynette para fora de casa arranjando um encontro para ela com o estranho e novo vizinho Dimitri. Tudo parece correr conforme o planejado, até que seu irmão mais novo, Taylor, nota algo terrível sobre o novo namorado de sua mãe: ele é um vampiro!









Halloween no Disney+: Frankweenie

Em Frankweenie, o jovem e brilhante Victor é um garoto excêntrico que, apesar de inteligente, se sente sozinho entre os colegas. Apesar da falta de amigos, ele conta com a amizade inabalável de seu cachorro Sparky.

Quando o professor de ciências recém-chegado, Sr. Rzykruski, desafia os alunos a participarem da feira de ciências, o pai de Victor o força a jogar beisebol.

Durante o jogo, enquanto Victor se atrapalha com o esporte, Sparky persegue a bola e é atingido por um carro. Inconsolável, Victor relembra a aula do Sr. Rzykruski sobre os efeitos da eletricidade e ressuscita Sparky com sucesso usando raios, transformando seu bichinho em um frankenstein canino.