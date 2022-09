Andor: onde se passa a nova série da franquia Star Wars

Andor chega em breve ao Disney+ com novas aventuras para a saga Star Wars. Saiba em quais lugares acontece a ação da série.

A mais nova produção do universo Star Wars traz uma história emocionante e com grandes aventuras. A aguardada série Andor estreia no Disney+ dia 21 de setembro já com três episódios.

A produção original da Lucasfilm para o Disney+ apresenta uma nova perspectiva para a saga Star Wars, agora com o foco na jornada de Cassian Andor (Diego Luna), personagem que busca descobrir qual é a diferença que ele pode fazer no Universo.

Veja mais detalhes sobre Andor e onde se passa a nova série da franquia Star Wars:







Andor: onde se passa a nova série?





Em Andor, a trama acompanha como Cassian Andor se insere na história da crescente rebelião contra o Império. Cassian vem do planeta da Orla Exterior de Fest.

Embora não se saiba muito sobre a juventude de Andor, logo percebe-se que ele não teve uma infância feliz, como revelou em Rogue One: Uma História de Star Wars (2016) a Jyn Erso (Felicity Jones), ao falar que ela não foi a única que perdeu tudo.

A série Andor se passa antes dos acontecimentos do filme Rogue One, quando pessoas de diferentes planetas se envolveram em uma batalha repleta de perigos e intrigas para lutar contra o Império. Uma guerra em que Cassian Andor irá se transformar em um herói rebelde.







Confira o novo trailer de Andor | Uma Série Original de Star Wars.



A série dá início ao roubo dos planos da Estrela da Morte, que acontece no planeta Scarif. No teaser de Andor (acima) é possível ver que a ação da série se passa em diferentes pontos da galáxia, entre viagens, planetas-indústrias e outros, como o planeta Coruscant, onde fica o Senado.







Não deixe de acompanhar Andor no Disney+





Além de Diego Luna, que dá vida ao protagonista Cassian Andor, a série conta também um elenco cheio de talentos, como o veterano Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.

Os produtores executivos são Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg e Michelle Rejwan. E Tony Gilroy é o criador e showrunner. Não perca essa nova aventura Star Wars: Andor estreia no dia 21 de setembro, exclusivamente no Disney+!