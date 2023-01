7 séries e filmes do Disney+ para curtir o verão nessas férias

Praia, mar, calor, diversão e tranquilidade… Confira algumas produções que são perfeitas para aproveitar as férias de verão!

As férias de verão chegaram! Hora de pular na piscina, tomar sorvete e curtir a praia sem se preocupar. Para relaxar e se divertir, uma ótima companhia é assistir no Disney+ séries e filmes que tenham a cara do verão.

Veja uma seleção das melhores produções que possuem um clima gostoso de calor e de férias e são ótimas para curtir enquanto toma um sol ou só aproveita o ar condicionado no sofá de casa.





Tudo Igual… SQN traz a vibração do verão carioca





Tudo Igual… SQN é uma série original brasileira do Disney+ toda ambientada no Rio de Janeiro e com várias cenas gravadas nas praias que mostram bem o clima agitado do verão da cidade.

Com nomes como Gabriella Saraivah e Miá Mello no elenco, acompanhamos os desafios da adolescência da jovem Carol (Saraivah) e suas amigas, que vivenciam grandes mudanças como uma nova família ou uma nova casa.

Prestes a começar mais um ano no Ensino Médio, Carol acreditava que suas férias seriam como sempre: encontrar as amigas na praia para beber um mate gelado, correr seus oito quilômetros diários, ajudar a mãe (Miá Mello) na confeitaria e ler muitos livros.

Mas tudo muda quando ela descobre que a mãe pretende casar com seu atual namorado, Carlos (Kiko Pissolato), e trazer ele e seu filho, Tomás (Daniel Botelho), para morar com as duas.





Muita música, amizade e férias em High School Musical 2





O filme de 2007 High School Musical 2 dá sequência ao divertido High School Musical. Só que dessa vez, os personagens que se tornaram queridinhos do público estão de férias!

Acompanhamos Troy (Zac Efron), Gabriella (Vanessa Hudgens), Sharpay (Ashley Tisdale), Ryan (Lucas Grabeel) e seus amigos cantando músicas com um tom mais tropical, que dão o clima perfeito para um longa que se passa durante o verão.





Surfe, romance e nostalgia em Teen Beach Movie





Teen Beach Movie conta a história de Brady (Ross Lynch) e McKenzie "Mack" (Maia Mitchell), dois amigos que se divertem surfando e aproveitando a praia todos os dias. Quando a família de Mack resolve mandá-la para uma nova escola longe dali, os dois se preparam para surfar uma última onda juntos.

Acontece que eles se envolvem em uma onda muito maior do que esperavam: os dois vão parar em um filme de surfe de 1962! Lá, eles encontram Seacat (Jordan Fisher), Giggles (Mollee Gray), Rascal (Kent Boyd) e Chee Chee (Chrissie Fit), entre outros personagens.

Em meio a muita música e dança, eles percebem que terão que esperar o filme acabar para voltar para casa.





As aventuras de Moana em um cenário paradisíaco





O divertido filme de animação Moana traz uma princesa polinésia para as telas para contar uma história sobre independência, força e liberdade, tudo enquanto navegamos por locais lindos do Pacífico.

Moana Waialiki é uma entusiasta de viagens marítimas e a única filha de um chefe de uma longa linhagem de navegadores. Quando os pescadores de sua ilha não conseguem pegar nenhum peixe e as colheitas falham, ela descobre que o semideus Maui causou a praga ao roubar o coração da deusa Te Fiti.

A única maneira de curar a ilha é persuadir Maui a devolver o coração de Te Fiti, então Moana parte em uma jornada épica pelo oceano. Ao longo do caminho, Moana descobre o que sempre buscou: sua própria identidade.





O charme do verão italiano na animação Luca





Luca é um filme de animação que conta a história de Luca Paguro e seu melhor amigo, Alberto Scorfano, enquanto tentam aproveitar um verão na cidade costeira de Porto Rosso, na Itália.

Apesar dos dois parecerem meninos comuns curtindo o verão e querendo tomar sorvetes e brincar, eles escondem um segredo: são ambos criaturas marinhas disfarçadas que, entediados do mundo do mar, se transformaram em seres humanos para aproveitarem um verão na terra.

Enquanto buscam esconder suas origens, os dois farão amizades e viverão aventuras que mostrarão a eles o verdadeiro significado de amizade.





Lilo & Stitch garantem a diversão no Havaí





A clássica animação Lilo & Stitch é a pedida perfeita para as férias de verão com muita aventura e comédia nas praias maravilhosas do Havaí, nos Estados Unidos.

O experimento criado para destruição Stitch foge de seu cativeiro e segue para a Terra, onde tenta se passar por um cachorro e é adotado pela pequena Lilo, uma garota havaiana órfã que tem apenas a irmã mais velha como família.

Sozinha, Lilo passa seus dias passeando pela ilha, vendo filmes antigos de monstros terríveis, dançando hula e escutando Elvis Presley. Com o tempo, Stitch começa a entender os significados de "amor" e "família" e seu sentimento por Lilo começa a mudar.





Muita aventura em meio às belezas tropicais em Rio





A animação Rio conta a história de Blu, um filhote de arara capturado no Rio de Janeiro e contrabandeado para os Estados Unidos. Só que o caminhão que transportava Blu acidentalmente o deixa cair na estrada e uma menina, Linda, encontra o pássaro e o cria com amor.

Cerca de 15 anos depois, Blu é um pássaro domesticado e inteligente que não voa e vive uma vida confortável com a dona. É quando o desajeitado ornitólogo brasileiro Túlio visita Linda e explica que Blu é o último macho de sua espécie e precisa se encontrar com a fêmea Jewel no Rio de Janeiro para que eles salvem as araras de extinção.

Linda viaja com Blu e Túlio para o Rio de Janeiro e eles deixam Blu e Jewel em uma grande gaiola no instituto onde o especialista trabalha. Só que contrabandistas invadem o instituto e roubam Blu e Jewel para vendê-los. Para saber o que acontece depois, não perca essa deliciosa animação.