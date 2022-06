Tudo Igual… SQN: 4 curiosidades sobre Kiko Pissolato, ator que interpreta Carlos na série brasileira

Saiba mais sobre o personagem e o ator que dá vida ao novo amor de Beth na primeira série brasileira produzida exclusivamente pelo Disney+.





Tudo Igual… SQN, a primeira produção brasileira a contar com o selo Disney+ Original Productions, traz uma história leve e divertida sobre dilemas familiares, relacionamentos, amizade, dúvidas e descobertas da adolescência. Com todos seus episódios já disponíveis no Disney+, a série com clima carioca vem conquistando o público.

Tudo Igual… SQN é inspirada no livro infanto-juvenil “Na Porta ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo. Quem vive a protagonista Carol é a jovem atriz Gabriella Saraivah, que interpreta a filha de Beth, papel de Miá Mello. Ao longo dos episódios, vamos conhecendo a vida das duas e a relação próxima que constroem depois que Beth fica viúva.

Agora dona de uma confeitaria, a mãe de Carol conhece um novo amor com quem vai se casar: Carlos, vivido pelo ator Kiko Pissolato. Carlos é um professor carinhoso que leva a sério o seu trabalho. Ele veio de família rica e tradicional paulistana, mas foi expulso de casa quando resolveu estudar química. Hoje vive no Rio de Janeiro com seu filho do primeiro casamento, com quem tem certa dificuldade de se entender.

Francisco José Rodrigues de Moraes Pissolato, conhecido profissionalmente como Kiko Pissolato, nasceu em 6 de maio de 1980, em Piracicaba, no estado de São Paulo. Filho de uma artista plástica e de um engenheiro, Kiko se mudou para São Paulo com apenas 17 anos e foi fazer faculdade de Educação Física na Universidade de São Paulo (USP).

Amante dos esportes, pratica várias modalidades, mas desde a época da universidade seu interesse pelas artes já era forte. Assim que concluiu a graduação, foi estudar teatro na Escola de Atores Wolf Maya, ao mesmo tempo em que fez alguns trabalhos como modelo.





O primeiro trabalho de Kiko como ator profissional foi no teatro em 2004, com a peça “Em Outubro Flores”, em São Paulo. Logo depois, ele passou a ser convidado para participar de outras produções teatrais até conseguir um papel em uma novela da TV aberta, em 2009.

Desde então, ele se tornou presença constante em novelas e séries de TV, ao mesmo tempo que seguiu fazendo peças de teatro e comerciais. Atuou também uma pequena participação na série Juacas, disponível no Disney+. Em 2018, recebeu o convite para protagonizar um filme brasileiro de ação que fez bastante sucesso no cinema, e até ganhou depois uma série baseada no personagem “justiceiro”.





Além dos esportes e da atuação, Kiko Pissolato também gosta de escrever: já se aventurou pela literatura e também como escritor de produções teatrais. Escreveu quatro peças, sendo três para o público adulto e uma infanto-juvenil. No final de 2019, lançou seu primeiro livro: “Dino Vegx”, voltado para o público infantil.







Kiko é um ator que gosta muito de trabalhar no teatro, onde pode experimentar papéis mais diversificados e com liberdade. Em 2016, interpretou um homem gay na peça “400 Dias ou Abra Seus Olhos” – e o personagem que rendeu a ele uma indicação ao Prêmio Arte Qualidade como Melhor Ator de Comédia.

Em 2019, Kiko esteve em cartaz ao lado da atriz Paloma Bernardi em uma nova produção da já clássica peça “Eles Não Usam Black-Tie”, em comemoração aos 60 anos do importante texto da dramaturgia brasileira.





Tudo Igual… SQN no Disney+

A primeira série brasileira do Disney+ está com seus dez episódios totalmente disponíveis na plataforma. Não deixe de conferir Tudo Igual… SQN, uma história divertida e sensível sobre família, adolescência e amizade.