7 dos melhores filmes dos anos 1990 que você pode assistir no Disney+

A década de 1990 trouxe muitos filmes que se tornaram clássicos amados por todos. E, no Disney+, estão os melhores para recordar.



Uma boa notícia para quem é um daqueles cinéfilos nostálgicos, que gosta de assistir a suas produções favoritas da infância: o Disney+ disponibiliza os melhores filmes dos anos 1990 em seu catálogo – mesmo mais antigos.

São longas de animação e produções que se tornaram grandes clássicos e que ainda hoje são sinônimo de bons momentos frente à TV. A seguir, confira uma pequena amostra do que o catálogo do serviço oferece com sete sucessos inesquecíveis dos anos 1990:







Anos 1990 no Disney+: Edward – Mãos de Tesoura (1990)



Edward – Mãos de Tesoura é um dos filmes mais icônicos dos últimos 30 anos. O longa-metragem do renomado diretor Tim Burton traz uma narrativa envolvente que conta a história de Edward (Johnny Depp), um homem criado por um cientista que falece antes de terminar sua obra.

Incompleta, a criatura com tesouras em vez de mãos, é encontrada por uma simpática senhora, que o abriga e tenta ajudá-lo a levar uma vida “normal”. O elenco conta ainda com Wynona Ryder.







Anos 1990 no Disney+: Aladdin (1992)

Para aqueles que quando criança cantou sem parar as canções do Gênio (na voz do inesquecível Robin Williams), ou se deslumbrou com a luta de Aladdin e da princesa Jasmine para salvar o reino do malvado Jafar, é hora de reviver estes momentos.

Assista a este longa de animação, viaje em um tapete mágico e quem sabe um de seus desejos pode ser realizado!







Anos 1990 no Disney+: Abracadabra (1993)

Em Abracadabra, as Irmãs Sanderson – Winifred, Sarah e Mary – um trio de bruxas de 300 anos, condenadas no século 17 por praticar bruxaria, voltam à vida e aterrorizam Salem em busca de vingança.

Entretanto, três crianças e um gato falante tentarão evitar o caos total da cidade antes do amanhecer. E, a partir do dia 30 de setembro, Abracadabra 2 estará disponível exclusivamente no Disney+.







Anos 1990 no Disney+: Operação Cupido (1998)

Este remake de um filme de 1961 – também disponível no Disney+ – foi um enorme sucesso e é o favorito de muita gente que já passou dos 30 anos. Nesta versão de 1998, Lindsay Lohan assume o duplo papel de Hallie Parker e Annie James.

As duas irmãs foram separadas ainda bebês devido ao rompimento de seus pais. Elas se reencontram onze anos depois em um acampamento e armam um plano para juntar os dois novamente.







Anos 1990 no Disney+: Flubber: Uma Invenção Desmiolada (1997)



Robin Williams foi um dos atores favoritos nos anos 1990. E Flubber: Uma Invenção Desmiolada foi um longa tão brilhante – e tão louco – que se tornou um de seus maiores sucessos.

Baseado em um remake de outro sucesso dos anos 1960, a produção conta a história de um professor universitário que descobre um misterioso composto que mudará sua vida para sempre.







Anos 1990 no Disney+: O Rei Leão (1994)



O Disney+ também traz em seu catálogo uma das mais famosas obras que eles criaram. O longa de animação O Rei Leão ainda hoje emociona as pessoas com a história de Simba e seu pai, Mufasa.

Em uma trama que mistura drama, ação e aventura, o filme segue conquistando gerações ainda hoje.







Anos 1990 no Disney+: Mulan (1998)

Mulan é, sem dúvida, a princesa guerreira favorita da Disney. Mulan toma o lugar de seu pai, um homem já bastante idoso, no Exército Imperial Chinês se passando por um soldado.

Ao longo desta aventura, a jovem lutará pela honra de sua família, pelo destino do Imperador e de todo o seu povo. Certamente um filme imperdível para ver mil vezes.