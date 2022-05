5 filmes com Robin Williams para assistir no Disney+

Relembre cinco atuações inesquecíveis do ator, todas disponíveis no Disney+.

Com personagens icônicos, em filmes que vão desde o drama até a mais divertida comédia, Robin Williams marcou a história do cinema. Ganhador de um Oscar® e indicado a vários outros prêmios, o ator participou de filmes inesquecíveis ao longo de sua carreira. Relembre, a seguir, cinco dessas produções disponíveis no Disney+.







Robin Williams no Disney+: Uma Babá Quase Perfeita





Neste filme, que é um clássico das tardes de muita gente, Williams dá vida a um homem recém-divorciado. Após perder a custódia de seus três filhos para sua ex-mulher Miranda (Sally Field), ele acha que vê-los somente uma vez por semana não é suficiente.

Para continuar presente na vida das crianças, ele se disfarça de mulher para trabalhar como uma governanta idosa e amável na casa da ex-mulher. O longa foi ganhador do Oscar de Melhor Maquiagem em 1994.







Robin Williams no Disney+: Jack





Robin Williams dá vazão a todo seu lado cômico nesta produção de 1996. Aqui ele é Jack, um menino travesso que age como qualquer outra criança com 10 anos de idade. Porém, ele está no corpo de um adulto.

A coisa fica ainda mais engraçada quando Jack enfrenta uma das maiores aventuras de sua jovem vida: o 5º ano. Em um de seus papéis mais divertidos de sua carreira, Williams leva o público a uma jornada hilária, enquanto Jack explora os altos e baixos da vida do ponto de vista de um menino.







Robin Williams no Disney+: Flubber





Outro grande sucesso da carreira de Robin Williams foi Flubber. No longa, ele interpreta o brilhante, porém confuso, Professor Philip. Ao mesmo tempo que busca criar uma fonte de energia revolucionária, ele vê seu casamento com a Sara Jean Reynolds (Marcia Gay Harden), reitora de Medfield, a faculdade em que trabalha, desmoronar.

Ao testar sua teoria, o professor cria Flubber, uma inovadora substância elástica capaz de quicar muito alto e depressa. Fica, então, a pergunta: será que Flubber é um invento bom o suficiente para reconquistar Sara e salvar a faculdade Medfield de seus problemas financeiros?







Robin Williams no Disney+: Uma Noite no Museu 3 — O Segredo da Tumba





Junte-se ao vigia noturno mais destemido que um museu já viu e divirta-se para passar uma noite cheia de aventuras. Larry Daley (Ben Stiller) se une aos já conhecidos personagens da franquia Uma Noite no Museu — inteiramente disponível no Disney+. Juntos, embarcam em uma jornada que os levará até Londres, a fim de salvar a magia que dá vida às exposições do museu durante a noite.

Ben Stiller lidera um elenco estelar de comediantes, incluindo Robin Williams, Owen Wilson, Rebel Wilson e Ricky Gervais, para mais uma divertida noite no museu.







Robin Williams no Disney+: Surpresa em Dobro





Robin Williams e John Travolta são dois grandes amigos neste filme de 2009. Um é divorciado e não dá sorte no amor (Williams) e o outro é um solteirão divertido (Travolta).

A vida deles muda quando estão prestes a fechar o negócio de suas vidas. Porém, ao mesmo tempo, eles se vêem obrigados a cuidar de gêmeos de seis anos, levando-os a um desastre após outro. Mas talvez eles descubram o que é realmente importante na vida.