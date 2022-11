4 filmes sobre esportes para ver no Disney+

Veja dicas de produções de ação, aventura e romance que dão uma injeção de ânimo.

Eles nunca desistiram e lutaram para realizar seus sonhos nos esportes mais complexos. Os protagonistas das histórias apresentadas nessa lista de filmes disponíveis no Disney+ vão te motivar a alcançar os objetivos naquilo que o espectador mais ama.

Basquete, corridas de cavalos e motocross são as modalidades que estão nesta seleção de filmes esportivos do serviço de streaming. Saiba mais sobre cada um deles:

Motocross em Garota Motocross (2001)

Neste filme, Andi (Alana Austin) e seu irmão gêmeo Andrew (Trever O'Brien) adoram motocross, mas o pai deles acredita que o esporte seja muito perigoso para as meninas e espera que Andi se torne líder de torcida.

Mas quando Andrew machuca a perna em uma corrida de treino contra Andi, seu pai viaja para a Europa para encontrar um substituto. Culpada, Andi se disfarça como seu irmão gêmeo para disputar a grande corrida de motocross.

O mundo das corridas em Rodas de Fogo

Erica Enders (Beverley Mitchell) ganha seu lugar na pista de corrida com apenas 8 anos de idade, logo no início de Rodas de Fogo.

Quando sua irmã Courtney (Brie Larson) segue seus passos, o sobrenome "Enders" logo se torna famoso no mundo das corridas de arrancada. Mas a vida na pista tem seus desafios, e as irmãs vão enfrentar rivais que não querem vê-las triunfando.

Corrida de cavalos em Pronto para Correr (2000)

Embora seu pai tenha morrido em um acidente durante uma corrida, Corrie Ortiz (Krystle Po) sonha em se tornar uma jóquei no longa Pronto Para Correr.

Apesar do receio da mãe, Corrie usa seu dom, que a avó chama de "confiança no cavalo", para ajudar seu animal, o Thunderjam, a superar medos e chegar ao Derby da Califórnia.

Basquete em High School Musical (2006)

O romance de High School Musical é protagonizado por Troy (Zac Efron), um popular capitão do time de basquete, e Gabriella (Vanessa Hudgens), uma estudiosa e integrante do clube acadêmico.

O casal quebra as regras de convivência do East High quando secretamente faz um teste para os papéis principais do musical da escola. Ao correrem atrás de seus sonhos, os dois estudantes ajudam os colegas a aprenderem mais sobre aceitar os outros, trabalhar em equipe e ser você mesmo.

Para isto, o longa é formado por canções divertidas e passos de dança geniais.