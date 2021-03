11 filmes esportivos no Disney+ para instigar o seu espírito competitivo

Prepare-se para série Virando o Jogo dos Campeões com esta lista de longas sobre surfe, futebol americano, beisebol e patinação no gelo

O clima de competição promete esquentar com a estreia da nova série do Disney+ Virando o Jogo dos Campeões, baseada na franquia de filmes dos anos 1990 Nós Somos os Campeões.

Lançado na década de 1990, os longas começam com a história de Gordon Bombay, interpretado por Emilio Estevez. Bombay foi condenado a prestar serviços comunitários após ser pego dirigindo alcoolizado. Ele, então, decide treinar o time de hóquei comunitário Mighty Ducks.

Depois de várias vitórias (e derrotas), o time se consagra como um dos mais importantes do país. Nos dias atuais, quando a nova série acontece, fazer parte da equipe é uma sensação esportiva. No entanto, depois que Evan (interpretado por Brandy Noon) é cortado do time, ele e sua mãe Alex (Lauren Graham) terão a ideia de criar seu próprio time para desafiar a cultura competitiva da cidade.

Para entrar no clima, por que não aproveitar e ver outros alguns dos melhores filmes sobre esportes disponíveis no serviço de streaming por assinatura da Disney? Há opções para quem gosta de surf, baseball, futebol, patinação no gelo e muito mais!





Treinando o Papai

Quando Dwayne “The Rock” Johnson está em um filme, é uma boa indicação de que devemos assisti-lo, principalmente se ele recebe ordens de uma garotinha, que é o caso de Treinando o Papai. Aqui, The Rock interpreta Joe Kingman, um quarterback profissional que tem tudo o que sempre quis: equipamentos bacanas, um belo carro, uma namorada supermodelo e imenso talento atlético. Mas um belo dia, ele fica chocado ao encontrar uma menina de 8 anos, Peyton, na porta de seu apartamento, informando-o de que ela é sua filha. É aí que ele deverá lidar com as novas obrigações da paternidade enquanto treina para uma temporada desafiadora. Aos poucos, ele irá perceber que conquistar o coração da pequena torcedora é muito mais difícil que qualquer touchdown.





Johnny Tsunami: O surfista da Neve



Todo mundo gostaria de ter um avô tão legal quanto Johnny Tsunami, exatamente como neste filme original de 1999 do Disney Channel. Aqui, vamos acompanhar a história de Johnny Kapahala, um adolescente prodígio do surfe que vive no Havaí, mas é forçado a se mudar para Vermont, no Canadá, quando seu pai consegue um novo emprego, deixando seu avô, Johnny Tsunami, para trás. Em Vermont, o forasteiro Kapahala se envolve em uma rivalidade entre os Skies - esquiadores de escolas preparatórias locais - e os Urchins - snowboarders de escolas públicas. A competição se torna tão acirrada, que Johnny precisará da ajuda de seu avô para superar esse desafio.





Duelo de Titãs



Em 1971, a diretora de uma escola de ensino médio em Alexandria, no estado da Virgínia, precisa fazer algo para integrar adolescentes negros a um colégio só de brancos. Para isso, ela contrata o jovem técnico negro Herman Boone (interpretado por Denzel Washington) para liderar o time de futebol americano da escola. Boone terá de enfrentar o preconceito de alguns de seus colegas, resolver os conflitos com seu assistente, Bill Yost, e ajudar os jogadores a superarem as tensões raciais presentes na equipe.

Baseado em uma história real, o filme tem algumas das cenas de futebol americano mais realistas do cinema, uma performance inesquecível de Denzel Washington e participações de Ryan Gosling, Wood Harris, Donald Faison, Hayden Panettiere e Kate Bosworth.





O Novato

O filme conta a história de Jim Morris (interpretado por Dennis Quaid), que perdeu sua carreira profissional em beisebol por lesão e agora é professor de ensino médio e treinador de beisebol em Big Lake, Texas. Sua equipe faz um acordo com Morris: se eles ganharem o campeonato distrital, o técnico terá que fazer um teste para um time da grande liga. Quando o time vai do pior para o primeiro lugar, Morris terá que cumprir sua promessa. Desafio do Destino é uma história poderosa sobre nunca desistir de seus sonhos.





Jamaica Abaixo de Zero

Essa comédia de 1993 é inspirada na história verídica de uma equipe de bobsled da Jamaica que chegou às Olimpíadas. A história começa quando Derice Bannock, percebe que, devido a um acidente, suas chances de se classificar para a equipe olímpica de atletismo da Jamaica em 1988 serão frustradas, e, por isso, ele busca outro esporte para a competição.

Como o ex-vencedor da medalha de ouro nos Estados Unidos de bobsled, Irv Blitzer, mora na Jamaica, Derice escolhe o trenó, convencendo Irv a treinar o time. Derice então forma sua equipe.

Ele consegue que seu amigo Sanka Cofie se junte a ele e recruta Junior Bevil, um jovem inseguro, e Yul Brenner, o reclamão da equipe. Depois de diversos contratempos, principalmente a falta de neve no país para que os treinos corram de forma mais fácil, o grupo parte para as Olimpíadas de Inverno para competir por uma vaga.





Como Nadar

Nessa animação de 1942, Pateta nos mostra como nadar utilizando diversas formas inusitadas para mostrar os movimentos. Primeiro, ele usa um banquinho de piano para demonstrar as braçadas e em seguida acaba indo parar debaixo d’água quanto tenta se trocar. Pateta também irá mostrar como comer antes de nadar pode ter consequências desastrosas e como o surfe não é tão fácil quanto parece.





Sonhos no Gelo



O filme, criado por Hadley Davis e Meg Cabot, conta a história de Casey Carlyle, uma estudante brilhante, principalmente em física. Casey e sua mãe possuem o sonho de conquistar uma bolsa de estudos em Harvard com o talento da menina pela matéria.

No entanto, tudo muda quando a adolescente precisa apresentar um trabalho e opta por usar a física na patinação artística no gelo como experimento. Sua pesquisa acaba ultrapassando os interesses científicos e Casey descobre um talento que a faz considerar o esporte como profissão e desespera sua mãe.

Free Solo

Do premiado documentarista E. Chai Vasarhelyi e do mundialmente renomado fotógrafo e montanhista Jimmy Chin, Free Solo acompanha o alpinista solista livre Alex Honnold enquanto ele se prepara para realizar seu sonho de toda a vida: escalar a rocha mais famosa do mundo, o El Capitan, de 910 metros de altura, no Parque Nacional de Yosemite, sem nenhuma corda de proteção.

O feito só possui dois resultados possíveis: o sucesso ou a morte. Acompanhamos, angustiados, os treinos e preparativos de Honnold, assim como história de outros alpinistas livres que não tiveram sorte na mesma empreitada.

As coisas complicam quando o escalador começa a se apaixonar, ameaçando seu foco e dando lugar a lesões e contratempos. Vasarhelyi e Chin conseguem capturar os principais momentos de vulnerabilidade de Honnold, assim como a escalada, em um trabalho de câmera que induz vertigem.





Coleção Nós Somos os Campeões



Para completar, nada melhor que se preparar para a série Virando o Jogo dos Campeões do que ver como a história dos Mighty Ducks começou. Para isso, o Disney+ possui uma coleção só com os três filmes da saga.

No primeiro filme, Emilio Estevez estrela como o contundente advogado Gordon Bombay, que se mete em uma encrenca com a lei e recebe como tarefa de serviço comunitário treinar um time de hóquei infantil desastrosamente ruim. Embora a atitude durona de Bombay pareça ser exatamente o que os Mighty Ducks precisam, aos poucos, o advogado aprende com seus jogadores que há coisas mais importantes que a vitória.

No segundo filme, Estevez retorna como treinador de Bombay, e reúne os Ducks para uma viagem aos Junior Goodwill Games, na Califórnia, para outro confronto importantíssimo.

Já no último episódio da trilogia, a equipe dos Mighty Ducks cresce e recebe bolsas de estudo para uma escola preparatória de prestígio, onde eles enfrentam o time de um colégio pretensioso.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.