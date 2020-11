Conheça High School Musical: A Série: O Musical

Atenção, Wildcats! O espírito de High School Musical está de volta, dessa vez como uma série musical em pseudodocumentário, com novos personagens, novas histórias, novas músicas e, claro, novos dramas (tanto na atuação como nas variedades de fofoca!).

Embora algo novo possa ser um pouco assustador para alguns de nós, fãs veteranos, fiquem tranquilos, Wildcats, pois a franquia não podia estar em melhores mãos (de jazz).

Eu tive a oportunidade de me sentar com o talentoso elenco e com o criador para trazer (nas palavras dessa escritora) “indiscutivelmente, a melhor trilogia da nossa geração” para um público novo e familiar. Eles falaram sobre tudo, desde o elenco, novas músicas, até os chamados “easter eggs” e posso dizer com certeza que depois da nossa conversa, essa série estará no topo da minha lista do Disney+ em 17 de novembro!



Quando Tim Federle, criador do show, começou a seleção do elenco de High School Musical: A Série: O Musical, de cara ele sabia com certeza de algo que queria: adolescentes de verdade. Após vasculhar centenas de fitas de testes, Federle conseguiu montar o que melhor pode ser descrito como o time dos sonhos. Os elogios para o elenco incluem não só estrelas das séries Bizaardvark e Andi Mack, que são adolescentes legítimos, mas eles também compartilham admiração e amor verdadeiros pelos filmes originais.

Alguns tinham lancheiras do High School Musical, outros foram escalados para o filme quando estavam no ensino fundamental. Esse elenco cresceu no High School Musical (literalmente) e ficou extasiado para fazer parte da série. “É realmente especial”, disse Sofia Wylie, que interpreta Gina, uma dançarina residente e fashionista. “Eu me sinto muito sortuda em fazer parte de algo que eu cresci assistindo e tenho guardado no meu coração.”

Em se tratando do desenvolvimento dos personagens e das histórias, Federle viu a oportunidade de focar não só nos personagens principais, mas de dar voz a todos. “Acredito que todo coadjuvante deva ter suas próprias canções e histórias de amor, principalmente porque eu cresci sendo coadjuvante,” explicou Federle.

Durante a entrevista, também fiquei impressionada ao ouvir as distintas formas nas quais a série se diferencia dos filmes, mas ainda assim presta homenagem ao incrível legado dos mesmos. Uma dessas formas foi através da música. A equipe explorou tanto versões remixadas de músicas já adoradas, como a composição de novas canções. Quando soube que Olivia Rodrigo (que interpreta a protagonista, Nini) é compositora, Federle lhe deu uma chance de escrever sua própria composição para o programa. “Três dias depois ela trouxe uma canção que Regina Spektor gostaria de ter escrito, de tão especial que é.” disse Federle.

E, claro, os fãs da trilogia vão adorar saber que a série contém uma abundância de “easter eggs” de High School Musical!

Por exemplo, a equipe filmou no mesmo colégio onde os filmes foram feitos, local para onde muitos fãs fazem peregrinações até hoje! E Federle brincou: “Paris tem a Torre Eiffel e Salt Lake tem a East High”.

Ao filmar no set original, eles descobriram que muitos adereços dos filmes originais estavam lá guardados e disponíveis para uso. Federle disse: “Era como entrar em um museu. Nós simplesmente pegávamos o que queríamos e íamos gravar. Foi muito divertido.” Esses adereços incluem o microfone rosa original da Sharpay e uma mochila que era de Zac Efron, só para citar alguns.

Se há uma coisa pela qual esse grupo se sentiu mais apaixonado, foi a receptividade da série. Larry Saperstein, que interpreta Big Red, disse: “Você pode ver todos os personagens em suas jornadas onde eles encontram pessoas que os fazem brilhar e os fazem felizes por serem eles mesmos. Mesmo todos nós sendo completamente diferentes, isso é sobre encontrar essa família.”

Considerem nossos corações bastante aquecidos.

Você poderá assistir a High School Musical: A Série: O Musical no lançamento do Disney+, o serviço de streaming por assinatura da Disney, em 17 de novembro.