3 séries da Marvel para assistir se você gostou de Cavaleiro da Lua

Quem curtiu as emoções de Moon Knight vai gostar muito de ver outras séries cheias de ação e reviravoltas. Confira!

Quem já conferiu todos os seis episódios de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), série da Marvel Studios que está totalmente disponível no Disney+, e se divertiu com as aventuras de Steven Grant/Marc Spector e o antagonista Arthur Harrow pelo universo da mitologia egípcia, deve estar em busca novas histórias com grandes personagens e muita ação, certo?

Pois saiba que no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) não faltam ótimas produções para seguir no mesmo estilo de Cavaleiro da Lua. Veja a seguir a indicação de três séries da Marvel para assistir se você gosta de emoção e super-heróis com trajetórias cheias de reviravoltas interessantes – como a de Steven/Marc.







Séries da Marvel: Loki





Personalidade complexa com múltiplas facetas? Não se trata do Cavaleiro da Lua, mas de outro grande personagem do mundo Marvel que também tem uma vida bem confusa e cheia de aventuras: trata-se de Loki.

O irmão de Thor, também conhecido como “Deus da Trapaça”, ganhou uma série exclusiva no Disney+ em 2021. A série Loki acompanha o vilão após ele roubar o Tesseract (uma das Joias do Infinito, a joia do Espaço), com a qual acaba criando uma nova linha temporal – e também diversas “variantes” dele mesmo. No elenco, a série tem Tom Hiddleston no papel-título, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, entre outros. Vale a pena conferir esse personagem tão controverso.









Séries da Marvel: Gavião Arqueiro





A série Gavião Arqueiro acompanha o herói (e seu alter ego Clint Barton), que é um exímio atirador de arco e flecha e lutador, após os eventos de Vingadores: Ultimato. Barton tem uma história com diferentes momentos de proximidade e afastamento dos Vingadores. Ele trabalhou para a S.H.I.E.L.D. como agente especial, mas possui uma forte bússola moral que às vezes o desvia de suas ordens diretas.

Na série, enquanto o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) tenta proteger a família, lidar com a morte de Natasha Romanoff (a Viúva-Negra) e quitar dívidas do passado, o personagem conhece a jovem Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma grande fã dele que deseja se tornar uma heroína e que o ajuda a desvendar uma conspiração criminosa.







Séries da Marvel: Falcão e o Soldado Invernal





Dois personagens bem presentes na saga dos Vingadores, mas com trajetórias de vida opostas, acabam se unindo em Vingadores: Ultimato. Ambos têm a missão de seguir o legado do Capitão América: Falcão (Anthony Mackie) e o Soldado Invernal (Sebastian Stan).

“Bucky” Barnes tem uma vida bem atribulada, de vilão a super-herói, de melhor amigo do Capitão América a soldado da HYDRA. Mas na série Falcão e o Soldado Invernal, que se passa após os eventos da Guerra Infinita, ele forma uma dupla com Sam Wilson, o Falcão, em uma grande aventura mundial que coloca à prova as habilidades dos dois.

As séries dos Estúdios Marvel estão disponíveis com exclusividade no Disney+. Aproveite!