Hardy Boys: veja quais mudanças foram feitas entre os livros originais e a nova série do Disney+

Baseada em uma famosa franquia de mistério, o novo seriado mantém e altera alguns elementos clássicos da história em sua adaptação.



A nova série do Disney+ Hardy Boys é uma adaptação da franquia de livros de mistério de mesmo nome conhecida em todo o mundo e criada em 1927. São mais de 190 volumes contando a história dos irmãos adolescentes Frank e Joe Hardy investigando os mistérios de sua cidade.



Além dos livros, já foram feitas diversas adaptações, passando de quadrinhos a jogos de computador. No entanto, a nova série, que se junta a outras como Cavaleiro da Lua, High School Musical: A Série: O Musical e Ms. Marvel, promete atualizar os personagens e levá-los a uma realidade um pouco mais sinistra. Ao mesmo tempo, o show quer manter algumas das características que marcaram a franquia. Saiba agora o que se parece e o que muda completamente entre os livros e a série.









Fenton Hardy ainda é o responsável por ensinar as habilidades de detetive a seus filhos





Fenton não é muito presente no cotidiano da vida dos filhos, mas fica claro desde o início sua influência sobre eles. Nos romances, é Fenton quem ensina seus filhos a analisar as informações que recebem e como investigar um mistério corretamente. O mesmo acontece na série.

Por exemplo, Joe explica que só sabe arrombar fechaduras por causa de seu pai. Fenton comprou um kit de arrombamento de fechaduras para entender como os criminosos fazem isso e depois deixou Joe usar o kit. Da mesma forma, Frank pega os antigos manuais e arquivos de seu pai para entender melhor como buscar uma pista em um caso. Ambos levam a sério tudo o que seu pai diz para torná-los melhores nas investigações.





As idades dos Hardy Boys são diferentes





Outras adaptações mostraram os irmãos Hardy em diferentes idades, mas a diferença entre eles geralmente permanece mais ou menos igual. A maioria das histórias mostra Frank com 17 e Joe com 16, tornando-os próximos em idade e tão próximos quanto melhores amigos, não apenas irmãos.

A adaptação de 2020 segue um caminho diferente, dando aos dois uma diferença de idade de quatro anos. Frank tem 16 anos quando a série começa, enquanto Joe tem 12. A diferença torna Frank um pouco mais protetor e Joe ainda mais impulsivo do que nos romances.





Frank e Joe ainda trabalham juntos





Apesar da diferença de idade entre eles - e as diferenças de idade entre seus amigos - Frank e Joe não se isolam. Se algum deles guarda segredos, não dura muito. Frank sabe que Joe é um garoto impulsivo, mas ele sabe que isso pode ajudá-los na resolução dos casos.

Geralmente, Frank segue uma pista enquanto Joe mira em outra, para depois compararem o que descobriram e juntarem as peças, algo que acontece na maioria dos livros.









Laura Hardy





Existem algumas versões diferentes de Laura Hardy nos vários romances que vieram antes desta adaptação. Na franquia original, Laura era uma dona de casa que estava muito envolvida em eventos comunitários e na igreja.

Em adaptações mais modernas, ela é uma bibliotecária. No novo seriado, no entanto, ela é uma jornalista investigativa que acaba morrendo precocemente.

A morte de Laura é o grande mistério que leva os meninos e seu pai a buscar justiça durante grande parte da primeira temporada.



Tia Trudy





Tia Trudy não é exatamente a mesma tia Gertrude original que vai morar com a família Hardy. No entanto, apesar de ser um pouco mais moderna, Trudy, como gosta de ser chamada, ainda deseja manter seus sobrinhos longe de problemas a todo custo.

Nos livros, ela muitas vezes tenta fazê-los parar de perseguir pistas, expressando suas preocupações sobre o trabalho de detetive dos meninos para seus pais.Na série, isso ocorre mais ou menos da mesma forma.



Elementos sobrenaturais





Pode haver alguns livros dos Hardy Boys em que os irmãos pensam que há a possibilidade de um fantasma estar por trás dos atos criminosos que investigam, mas sempre há uma explicação lógica. O sobrenatural é sempre descartado nas histórias clássicas de Hardy Boys.

No entanto, na série atual, os irmãos são confrontados com fenômenos sobrenaturais bem reais. Não há como explicar, por exemplo, a sorte e as visões fornecidas a eles pelo "olho" que sua família tem por décadas.









A maioria de seu grupo de amigos permanece a mesma





Uma marca registrada das histórias de detetives adolescentes é que eles prosseguem suas investigações com a ajuda de seus amigos.

A partir do momento em que Frank e Joe chegam a Bridgeport na série, eles se conectam facilmente com as outras crianças da cidade. Biff é o melhor amigo de Joe, embora também dependa bastante de Phil. Da mesma forma, Chet é o melhor amigo de Frank, e geralmente sua mão direita enquanto persegue um mistério. Há mais algumas crianças nos livros que se juntam para ajudar na resolução de casos, mas é perfeitamente possível que esses personagens simplesmente não tenham sido apresentados ainda.





Bayport é Bridgeport





Algumas das histórias mais modernas de Hardy Boys mostram os irmãos saindo de férias em uma variedade de locais e tropeçando em algum mistério. Em outros livros, os irmãos são chamados por amigos em lugares distantes para resolver algo para eles. A cidade que eles chamam de lar, no entanto, é Bayport.

No entanto, na versão do Disney+, os dois são originalmente de Dixon City antes de se mudar para Bridgeport. É um nome semelhante com a mesma sensação de cidade pequena, mas a mudança existe.





Biff Cooper





Nos livros, Biff Cooper é o melhor amigo de Joe Hardy e é um garoto alto, atlético e loiro. Já a nova versão de Biff é Elizabeth Cooper, filha de um deputado de Bridgeport. Ela atende pelo nome de Biff porque ela não conseguia pronunciar seu nome completo quando era pequena. Ela ainda é a pessoa em quem Joe mais confia na cidade (além de seu irmão) e o ajuda constantemente a resolver os casos.

As histórias mais antigas de Hardy Boys frequentemente não davam muito espaço para personagens femininos complexos, por isso, a série quis dar mais destaque a Biff, Callie, Trudy e Laura.