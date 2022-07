Não perca essa curiosidade importante sobre a nova produção da Marvel protagonizada pelo Deus do Trovão.

A estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas está cada vez mais próxima. A partir do dia 7 de julho, será possível ver o Deus do Trovão em ação novamente, com uma nova aventura após eventos ocorridos em Vingadores: Ultimato.

Além da sua jornada de autodescoberta, Thor (Chris Hemsworth) enfrenta um terrível vilão: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que tem o objetivo de eliminar todos os deuses do universo. Aliados antigos e novos se juntarão ao filho de Odin em uma batalha épica, que não decepcionará os fãs.

E, se há algo que caracteriza os filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), além de suas emocionantes sequências de ação, são as cenas pós-créditos, repletas de revelações adicionais importantes. Portanto, antes de decidir se deve ou não levantar cedo do seu assento, não perca as informações a seguir.







Thor: Amor e Trovão tem cenas pós-crédito?





Quem estiver hesitando em ficar até o final dos créditos, informamos que Thor: Amor e Trovão tem cenas pós-créditos, sim, — e ninguém quer perdê-las, certo?

Portanto, não esqueça da pipoca e surpreenda-se com as novidades que o final do quarto filme do MCU estrelado por Thor Odinson traz nos minutos finais da preojeção.









Encontre todos os filmes do Thor no Disney+





Enquanto aguarda a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas, que tal aproveitar para ver ou reviver os demais filmes protagonizados pelo Deus do Trovão no Disney+? Títulos como Thor (2011), Thor: Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017) estão disponíveis no serviço de streaming.