The Game Awards 2022: MARVEL SNAP ganha como Melhor Game Mobile

O jogo estratégico de cartas permite que o jogador monte seu time dos sonhos com super-heróis e vilões da Marvel.

Os fãs da Marvel amantes de games estão em festa! Isso porque o jogo MARVEL SNAP acaba de ganhar o prêmio de Melhor Game Mobile no The Game Awards 2022.

Considerado o “Oscar®” dos videogames, o The Game Awards foi criado por Geoff Keighley em 2014. A premiação reconhece e defende a excelência técnica e criativa no setor global de games.





Conheça o MARVEL SNAP





Fruto da parceria entre Nuverse, Second Dinner e Marvel Entertainment, o MARVEL SNAP é um jogo estratégico de cartas cheio de adrenalina, para dispositivos móveis.

Nele, é possível liberar mais de mil cartas e escolher diversos super-heróis – e vilões – do universo Marvel para montar o time dos sonhos do jogador. Depois, o gamer enfrentará batalhas de três minutos pelo Multiverso, em busca da glória.

Em termos visuais, o jogo reúne artes que contam os 80 anos de história da Marvel com novas ilustrações assinadas por muitos dos artistas mais criativos da atualidade.

MARVEL SNAP está disponível em 13 idiomas, tanto para aparelhos Android quanto iOS, além do STEAM. Este é um jogo fácil de aprender – e difícil de deixar de lado. No site do game, inclusive, há um tutorial ensinando como jogar.

