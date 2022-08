Dia Internacional do Gamer: 6 games da Disney e da Marvel que são imperdíveis

Conheça alguns dos principais jogos da Disney e da Marvel, e celebre a data da melhor forma possível: jogando!





Sabia que o Dia Internacional do Gamer é celebrado neste 29 de agosto? Então, nada melhor do que comemorar junto com seus personagens favoritos da Disney e da Marvel!

A data nasceu da ideia de um grupo de editores de revistas gamers da Espanha. Eles sentiram a necessidade de ter um dia especial para celebrar este que, de passatempo, virou profissão de muitos: o videogame.

E, nesse quesito, as opções para quem ama um jogo eletrônico são quase infinitas. Por isso, veja a seguir alguns dos principais videogames da Disney e da Marvel – para PC, console ou smartphones:









Disney Mirrorverse, o mais novo videogame da Disney





Lançado em junho, o Disney Mirrorverse (ou Espelhoverso) é o mais novo sucesso mobile da Disney. Trata-se de um jogo estilo RPG (role-playing game) com os principais personagens da Disney e da Pixar.

Após uma explosão estelar, o universo ficou sombrio. Esse evento alterou realidades e os personagens favoritos do público também. Com suas novas habilidades, esses heróis defenderão sua nova realidade das sombras que avançam pelo Mirrorverse.

Disponível para sistemas Android e iOS, basta acessar o site do jogo e clicar no atalho que leva diretamente para o game, dentro da Play Store ou AppStore, a depender do seu smartphone ou tablet.







Encare vilões e super-heróis no Marvel Future Fight





Neste épico game para smartphones e tablets, você pode eleger seu preferido dentre mais de 200 personagens do Universo Marvel para jogar.

É preciso montar sua equipe escolhendo entre vilões e super-heróis, e fazê-los evoluírem em habilidades e super-poderes. Para isso, lutas – individuais e em grupo – serão travadas.

Marvel Future Fight está disponível para sistemas Android e iOS, basta acessar a Play Store ou AppStore, a depender do seu smartphone ou tablet.







Celebre o Dia Internacional do Gamer com clássicos da Disney no Disney Classic Games Collection





Para quem é fã dos clássicos da Disney, o Disney Classic Games Collection é “amor ao primeiro play”. Isso porque a coletânea traz versões de jogos que marcaram a infância de muita gente.

As versões para Super Nintendo e Mega Drive de Aladdin e Mogli: O Menino-Lobo, além de O Rei Leão, foram compiladas para fazer a festa dos amantes da era 16 bits.

Disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, o jogo ainda traz funcionalidades extras e informações de bastidores.







Os personagens favoritos ganham versões lego em LEGO® Marvel™ Super Heroes





Junte-se aos principais super-heróis da Marvel para impedir que Loki e outros poderosos vilões se unam para construir uma arma capaz de destruir o planeta. Mas tudo isso em versão LEGO®!

Além de visitar locais essenciais ao Universo Marvel, em LEGO® Marvel™ Super Heroes o jogador ainda enfrenta grandes aventuras em uma trama divertida e bem humorada.

Disponível para PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Nintendo Switch além de ter versões mobile para Android e iOS.