TBT da Marvel: Thor ou Hulk, quem é o mais forte?

Que invoque o Mjolnir ou grite o famoso “Hulk esmaga!” aquele que nunca se perguntou quem é o mais forte: Thor Odinson, o deus do Trovão, ou o Incrível Hulk.

Esse é um questionamento válido, afinal, os dois personagens da Marvel são, realmente, super fortes. Tanto que os próprios Stan Lee e Jack Kirby resolveram apostar nessa batalha, em um de seus quadrinhos, e é isso o que você vai rever no #TBT da Marvel desta semana!

O confronto entre Thor e Hulk nos quadrinhos









O quadrinho “Journey Into Mistery” #112, lançado em 1965 traz as icônicas assinaturas de Stan Lee como roteirista e Jack Kirby como desenhista.

Nesta edição, eles resolvem levar adiante a tão famosa dúvida dos fãs: quem será mais forte entre o Hulk e o Thor? Pois bem, na obra, os dois desenharam a batalha que o público tanto ansiava.

Stan Lee dedicou mais de 10 páginas para que Kirby criasse grandes quadros e painéis capazes de demonstrar toda a força de ambos os combatentes.

Na história, Thor encontra dois grupos de crianças discutindo quem seria mais poderoso: ele ou o Hulk. Então, o filho de Odin conta aos meninos a história de quando ele enfrentou o gigante verde que estava sob um encantamento.

A batalha não deixou campeões, mas Thor aprende que vencer Hulk pode ser bem difícil. Principalmente porque, por um lado, a criatura verde percebeu que boa parte do poder de Thor parecia vir de seu Mjolnir, e tentou de tudo para destruí-lo.

Já o asgardiano pediu a seu pai que o livrasse do encantamento do Mjolnir temporariamente. A ideia era provar que, mesmo sem seu martelo, ele era mais forte que Hulk.

Os dois seguiram lutando até um impasse e a batalha ficou sem uma resposta definitiva.





Thor e Hulk também já se enfrentaram nos filmes









No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Thor (Chris Hemsworth) e Hulk (Mark Ruffalo) também se estranharam algumas vezes. Os dois se conheceram em Os Vingadores (2012) e já neste primeiro filme tiveram um grande confronto.

Bruce Banner se transforma em o Incrível Hulk e perde o controle sobre suas ações, atacando Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Thor, então, surge para defender a colega de equipe.

Os dois se envolvem em um confronto que, assim como nos quadrinhos, não tem um final definitivo.

Já em Thor: Ragnarok (2017), os dois se reencontram em Sakaar, onde Hulk agora é um gladiador adorado por todos. Thor, por sua vez, deve enfrentar a fera na tentativa de deixar o planeta e salvar Asgard do ataque da terrível Hela (Cate Blanchett).

O filho de Odin, no entanto, está sem seu martelo, destruído por Hela. Contudo, ele descobre que o poder do trovão vem dele, e não do Mjolnir, e com isso, ataca de igual para igual.

Mas, novamente, a luta termina sem uma resposta decisiva sobre quem é o mais forte. Isso porque o Grão Mestre de Sakaar (Jeff Goldblum) intervém no confronto.

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!