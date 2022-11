TBT da Marvel: as 5 melhores histórias do Pantera Negra

Com a estreia de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, relembre algumas tramas do super-herói que se destacaram nos quadrinhos.



Uma boa forma de se preparar para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é conferir as histórias em quadrinhos do super-herói. Dezenas de publicações do personagem estão disponíveis para venda e apresentam mais sobre o universo de T’Challa.

Abaixo, confira uma seleção de 5 histórias de diferentes períodos do Pantera Negra:









Pantera Negra: O Homem Mais Perigoso

Na história em quadrinhos The Most Dangerous Man Alive (“O homem vivo mais perigoso”, em tradução livre), de 2010, o leitor acaba vendo a importância do Pantera Negra.



Na trama, ele revela um lado até então desconhecido pela maioria das pessoas: o quanto sua própria personalidade é mais valiosa do que o que ele faz.









Ação total, outro importante quadrinho de Pantera Negra

Já em All-Out Action (“Ação total”, em tradução livre), de 1977, o ilustrador Jack Kirby mostra a versatilidade do Pantera Negra, colocando-o para enfrentar corruptos colecionadores de artefatos, um gângster americano foragido, um samurai malvado e um alienígena do futuro.











Quem é o Pantera Negra? , quadrinho essencial para entender o personagem

Na publicação de 2005 intitulada Who is the Black Panther? (“Quem é Pantera Negra?”), T’Challa se torna ainda mais político. Na história, há comentários sobre relações internacionais e a forma como os “países ocidentais” procuram explorar os países do “mundo em desenvolvimento” para suas próprias vantagens.







O cliente, uma HQ com Pantera Negra na América

Em 1999, a HQ The Client (“O cliente”) mostra a chegada do Pantera Negra à América. Ao chegar à região, o super-herói noturno enfrenta punks e assume uma política global em todas as suas atitudes.











Pantera Negra contra o Caveira Vermelha traz o Capitão América

Conforme a HQ publicada em 2009, o Pantera Negra se alia ao Capitão América para uma batalha inesperada. O Pantera Negra age contra o Caveira Vermelha, que tenta armar contra eles.



Prepare-se para Pantera Negra: Wakanda para Sempre

No Disney+, você encontra todos os filmes, séries e especiais da Marvel Studios, incluindo Pantera Negra, de 2018. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!