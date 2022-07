Star Wars: Clone Wars se junta à coleção vintage do Disney+

A premiada série animada se passa entre os Episódios II e III.

Os fãs de Star Wars já podem comemorar: chegou ao serviço de streaming um conteúdo bem especial, aguardado pelos fãs de uma galáxia muito, muito distante. A série animada Clone Wars já está no catálogo para quem quer aproveitar um estilo de animação diferente ao longo de episódios intensos e muito curtos.







Clone Wars: uma história de Star Wars

Toda a história da série, criada pelo artista Genndy Tartakovsky, foi reunida em dois volumes repletos de reviravoltas, ação e personagens inesquecíveis. Os fãs do programa, originalmente exibido em 2003, podem reviver eventos entre os Episódios II e III com uma perspectiva diferente em dois filmes de animação imperdíveis.





Clone Wars: fazendo história na TV

Na época, Clone Wars se tornou a primeira série da franquia desde a estreia de Ewoks, outro programa disponível na plataforma sob o selo Vintage. Com histórias de dois a três minutos e, às vezes, muito pouco diálogo, Clone Wars expande o universo de Anakin, Obi-Wan, Yoda e companhia com histórias emocionantes, grandes revelações e alguns dos guerreiros Sith mais sombrios.

A série vencedora do Emmy apresenta um estilo único de animação que permite que a franquia seja vista através de uma nova perspectiva, sempre colocando como papel principal a intensa ação de sabre de luz. Agora chamada de micro-série, é considerada uma das mais importantes produções da Guerra das Estrelas em sua história televisiva, capturando a essência dos quadrinhos e outras grandes histórias de Star Wars.







Clone Wars: um universo expandido

Após a série sobre Obi-Wan Kenobi, fica claro que a franquia está no seu melhor momento, com cada vez mais conteúdo disponível no Disney+. O futuro da saga parece muito promissor, tanto no mundo live-action como no animado, com Star Wars: The Bad Batch e todos os conteúdos têm algo a contribuir para essas histórias fantásticas e divertidas.

Clone Wars chega ao catálogo do Disney+ em um excelente momento da saga. Os conteúdos Vintage, como Droids ou The Story of the Faithful Wookie, têm seu lugar na plataforma ao lado de Star Wars: A Guerra dos Clones. A série foi originalmente lançada em 2008 e com uma temporada final lançada muito recentemente para encerrar uma das mais importantes histórias deste universo.