Ron Bugado é a nova aventura animada do Disney+ 

A produção mais recente do catálogo da Disney é ideal para toda a família.



A vida de um estudante tímido do ensino médio está prestes a mudar graças a uma nova e poderosa invenção tecnológica. Pelo menos é isso que a propaganda promete. Todo mundo precisa de um novo B-bot em sua vida, mas o de Barney é extremamente especial – e um pouco falho. Essa é a história de Ron Bugado.



O Disney+ dá as boas-vindas a uma nova aventura animada ideal para desfrutar com toda a família e mais de uma vez. Quando todos os amigos começam uma nova vida junto com seus companheiros robôs, os pais de Barney decidem comprar o deles para que o filho possa fazer amigos novamente. Infelizmente, o B-bot que eles pegaram, Ron, não funciona muito bem, o que não quer dizer que não tenha algumas coisas a ensinar sobre amizade e amor.

Lançada originalmente em outubro de 2021, a nova produção da Twentieth Century Studios e da Locksmith Animation conta com um impressionante elenco de vozes no idioma original, mas também tem um talento significativo em sua versão dublada. Além disso, com a música de Henry Jackman, nada pode dar errado. Exceto Rony.

A história de Barney e Ron consegue conectar jovens e adultos lidando com tecnologia e relacionamentos imperfeitos com humor que os fará gargalhar alto. E talvez deixe uma marca importante nos telespectadores graças ao single “Sunshine”, interpretado por Liam Payne, que certamente continuará tocando em suas playlists depois de ver Ron Bugado.



O novo filme de animação junta-se ao catálogo para acompanhar outros longas ideais para desfrutar com toda a família, como a coleção completa A Era do Gelo, que recentemente se juntou a As Aventuras de Buck, ou Alvin e os Esquilos, para cantar e dançar sem parar.