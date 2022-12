Quem entrevistará Tini na prévia de TINI Tour 2022: A Despedida do Ano

A cantora argentina dará uma entrevista exclusiva antes do grande show em que encerra seu vitorioso ano de 2022.

A cantora e atriz argentina Tini Stoessel teve um 2022 de muito sucesso, com suas canções tocando em todo o mundo. Por isso, ela celebrará o final de ano de uma forma muito especial com seus fãs.

No dia 23 de dezembro, sexta-feira, a artista fará um show que será transmitido ao vivo diretamente do Campo Argentino de Polo, em Buenos Aires, Argentina, simultaneamente pelo Disney+ e Star+.

No show TINI Tour 2022: A Despedida do Ano, a cantora apresentará seus maiores sucessos, como "Lie to me", “La Loto” e "La Triple T", além de dividir o palco com convidados muito especiais.

E na prévia do espetáculo, Tini dará uma entrevista exclusiva que todos os assinantes dos serviços de streaming poderão conferir.







Quem vai entrevistar Tini Stoessel na TINI Tour 2022: A Despedida do Ano



A cantora e atriz Tini Stoessel será entrevistada pelo apresentador e influenciador argentino Lizardo Ponce.

A transmissão online do evento começará às 21h (horário de Brasília). Primeiro, irá ao ar a entrevista e, em seguida, o show.





Quem é Lizardo Ponce, o influenciador que vai entrevistar Tini

Lizardo Ponce nasceu em 17 de janeiro de 1990, em Córdoba, Argentina. Estudou jornalismo e radiodifusão e, em 2015, foi para Buenos Aires para trabalhar na televisão como jornalista de entretenimento.

Com 32 anos de idade, Lizardo já apresentou diversos programas televisivos. Além disso, ele é influenciador digital, com cerca de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.