A atriz Charlize Theron aparece na primeira cena pós-créditos do novo filme do Doutor Estranho. Saiba qual é a sua personagem e como ela entra no UCM. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O mais recente filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, possui duas cenas pós-créditos para serem vistas. No final do longa, disponível no Disney+ a partir do dia 22 de junho, a primeira cena é significativa para os próximos desafios de Stephen Strange, já que a atriz Charlize Theron aparece como uma misteriosa nova personagem.

Veja quem é a personagem de Charlize e como ela se insere dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com essa aparição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.







Como aparece o personagem da primeira cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





A primeira cena pós-crédito mostra Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) saindo de sua casa, o Sanctum Sanctorum, em Nova York, e andando tranquilo pela rua. De repente, ele é interrompido por uma mulher misteriosa de terno roxo e cabelos platinados, interpretada pela atriz Charlize Theron.

A mulher se aproxima do Doutor Estranho e diz que ele causou “uma incursão no tempo”. Por isso, ele deve acompanhá-la para resolver esse conflito mágico. A mulher misteriosa, então, abre um portal para mostrar a Strange o desastre que havia sido gerado na Dimensão das Trevas por conta de suas ações. Mas, antes de seguir com ela, Strange usa seu Manto da Levitação e, pela primeira vez, um terceiro olho surge em sua testa.







Quem é o personagem da primeira cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?





A aparição surpresa de Charlize Theron na primeira cena pós-créditos causou muita curiosidade aos fãs do UCM. Tanto que a própria atriz confirmou sua participação no filme ao compartilhar, nas redes sociais, uma imagem dela com o traje completo da personagem, dizendo: “Conheçam a Clea”.

Clea é apresentada nos quadrinhos Marvel como filha do Príncipe Orini (filho de Olnar, o ex-governante da Dimensão das Trevas) e Umar (irmã de Dormammu). Portanto, a personagem é a sobrinha do vilão Dormammu, que Stephen Strange derrotou no filme Doutor Estranho (2016).

Ainda não há nada confirmado sobre o futuro de Clea nas próximas produções dos Estúdios Marvel, mas os fãs esperam vê-la novamente em alguma aventura do Doutor Estranho ou de outro super-herói do UCM.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega ao Disney+





A nova aventura de Stephen Strange, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chega ao Disney+ no dia 22 de junho. Não perca!