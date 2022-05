Quem é Bruce Campbell, o ator e diretor que aparece na segunda cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura 

Conheça a carreira de sucesso do ator e diretor que explora o seu humor no novo filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a segunda cena pós-créditos não traz informações relevantes sobre futuras produções da Marvel Studios. Mas a divertida sequência apresenta Bruce Campbell, o ator norte-americano que Sam Raimi, diretor do filme, gosta de convidar para participar de seus longas-metragens. Uma das aparições mais significativas de Campbell nos filmes de Raimi acontece na famosa trilogia do Homem-Aranha (2002-2007).

Campbell aparece em duas cenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Primeiro, ele faz isso em um universo paralelo, onde é um vendedor de pizzas em um foodtruck e se comporta de forma grosseira com Strange, que o pune com um feitiço. Por conta da magia, o pipoqueiro fica batendo no próprio rosto por três semanas.

A segunda participação acontece na cena pós-créditos: o vendedor percebe que não está mais estapeando a própria cara e, olhando para a câmera, diz: “Acabou!”. A frase fecha o filme – literalmente.







Quem é Bruce Campbell, o ator e diretor que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?





Bruce Campbell é um ator, produtor, diretor e escritor norte-americano que ganhou fama ao interpretar Ash Williams na trilogia Uma Noite Alucinante (1981-1992), filmes que misturam terror, humor e fantasia, e que foram dirigidos por seu amigo, Sam Raimi.

Além de suas aparições em The Evil Dead, Campbell trabalhou em produções de sucesso como Dois Heróis Bem Trapalhões (1985), Maniac Cop (1988), Darkman (1990), e Carros 2 (2011), da Disney e da Pixar.

Em séries televisivas, Bruce Campbell fez diversas participações nos anos 1990. Já como escritor, ele publicou dois best-sellers consecutivos. O primeiro, é um livro de memórias, chamado “If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor”. O segundo é um romance: “Make Love! The Bruce Campbell Way”.