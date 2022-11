Os queridos personagens dessa animação voltam na nova série do serviço de streaming. Descubra o horário que a série estará disponível no Brasil!

Em 9 de novembro, os fanáticos de Zootopia voltarão à frenética e agitada metrópole em Zootopia+, a nova série de Disney+ que apresenta mais aventuras dos moradores da cidade.

É uma série de seis curtas animados que trarão de volta queridos personagens como o guepardo Garramansa e a preguiça Flecha, além de apresentar novos personagens.







Que horas estreia Zootopia+ no Disney+

Zootopia+ estará disponível no Disney+ na madrugada do dia 9 de novembro, a partir das 5h da madrugada (horário de Brasília).



Zootopia, de 2016, o filme protagonizado pela coelha Judy Hopps e pela raposa Nick Wilde. Ele também está disponível no serviço de streaming

Zootopia+ é dirigida por Josie Trinidad e Trent Correy e produzida por Nathan Curtis. A série apresenta um gênero, uma aparência e uma atitude diferente em cada capítulo.

Não perca a estreia de Zootopia+, exclusiva no Disney+!