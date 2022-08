Que Bicho Te Mordeu?: série mostra animais com mordidas extremamente dolorosas

Conheça algumas das criaturas que aparecem no show do Disney+ sobre casos bizarros de mordidas e até picadas fatais mundo a fora.



A nova série documental Que Bicho Te Mordeu?, produzida pelo National Geographic, já chegou ao Disney+! Nela, você irá conhecer alguns dos casos mais bizarros de mordidas e picadas de animais selvagens que já passaram pelos pronto-socorros de diversos hospitais ao redor do mundo.

Enquanto os médicos correm contra o tempo para descobrir exatamente o que atacou o paciente da vez, em cada episódio temos a chance de conhecermos os diversos tipos de picadas e mordidas existentes na natureza. É a chance de você entender melhor o que pode te esperar caso resolva se aventurar por uma floresta ou pelo mar.

Mas, para te preparar para os episódios, separamos alguns dos animais com as mordidas e picadas mais dolorosas e fatais do mundo que aparecem no show. Será que com essas pistas você consegue descobrir os autores dos ataques antes dos médicos de Que Bicho Te Mordeu? Confira a seguir.







1. A picada causada pelo ornitorrinco





Considerando o grande número de criaturas venenosas que habitam a Austrália, o ornitorrinco fofo e desajeitado como ele é pode parecer uma das menos perigosas. Infelizmente, isso nem sempre é verdade.

Um ornitorrinco macho tem espinhos nas patas traseiras que são capazes de fornecer uma picada que pode causar dor excruciante e inchaço em humanos. Os analgésicos convencionais não funcionam e muitas vezes é preciso apelar para remédios mais fortes.

Os ornitorrincos, no entanto, geralmente não picam humanos, a menos que sejam provocados – eles usam seus espinhos venenosos como defesa contra machos rivais de sua espécie.





2. A mordida do lagarto Monstro-de-Gila





Monstros-de-Gila, um dos poucos lagartos venenosos do mundo, são nativos coloridos do sudoeste da América do Norte. Como eles não têm musculatura para injetar seu veneno à força, eles precisam fincar seus dentes afiados no rival para garantir que o veneno seja implantado, o que resulta em uma tenacidade insuperável uma vez que eles atacam.

Além disso, muitos deles conseguem virar o próprio corpo enquanto aplicam sua mordida como forma de abrir ainda mais a ferida. Uma mordida de monstro-de-Gila causará dor em humanos, mas felizmente essas criaturas são geralmente dóceis desde que sejam deixadas sozinhas.

Se algum lagarto desses morder você, abra suas mandíbulas com uma vara, garantindo que o lagarto tenha uma base sólida no chão para fugir. Depois, corra para o hospital.







3. A picada da aranha viúva-negra





Uma das aranhas mais notórias do mundo, a viúva-negra faz jus à sua reputação e é capaz de dar uma picada muito dolorosa e tóxica aos humanos.

Os primeiros sintomas de uma mordida de viúva-negra feminina podem ser mínimos ou até mesmo não serem sentidos.





Leia mais:

No entanto, dentro de uma hora, os sintomas podem incluir dor em todo o corpo perto do local da picada, dificuldade para respirar, pressão alta, fraqueza muscular, náuseas, vômitos e, em mulheres grávidas, contrações e trabalho de parto prematuro.

Curiosamente, as picadas da aranha viúva-negra macho, que é menor e menos colorida que a fêmea, são menos prejudiciais, pois contêm menos veneno.





4. As picadas fatais dos peixes-pedra





Os peixes-pedra são os peixes mais venenosos do mundo, capazes de causar picadas fatais em humanos. Infelizmente, eles também são mestres em camuflagem, misturando-se com o ambiente ao seu redor no fundo do oceano ou em recifes de coral. Eles são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico.

Esses peixes têm espinhos ao longo de suas barbatanas dorsais que contêm veneno. Uma picada de um peixe-pedra requer atenção médica e tratamento com soro para reverter os sintomas, que podem incluir batimentos cardíacos irregulares, paralisia temporária, choque, dor extrema e possivelmente morte.





5. As picadas da vespa-do-mar





Essas criaturas marinhas gelatinosas estão entre os animais mais temidos do oceano. Você tem mais chance de escapar ileso de um ataque de tubarão do que de sobreviver a um mergulho através dos tentáculos de uma vespa-do-mar.

E tenha cuidado: mesmo as mortas, que aparecem nas praias, ainda podem conter veneno o suficiente para afetar um ser humano. Seu veneno é tão tóxico que a vespa-do-mar é considerada a criatura mais venenosa do mundo.

Dentro de cinco minutos após serem picados, os humanos normalmente experimentam dor extrema, falta de ar e, às vezes, parada cardíaca. Os pesquisadores estão trabalhando em um antídoto que poderia ser eficaz se aplicada na pele dentro de 15 minutos da picada.