O filme sobre o simbionte da Marvel chega em breve ao serviço de streaming. Descubra, a seguir, tudo o que você precisa saber antes de sua estreia.





Quem pretende maratonar os filmes do Homem-Aranha que estão disponíveis no Disney+, pode adicionar à lista o longa-metragem dedicado a um antagonista do aracnídeo e um dos vilões mais poderosos da Marvel: Venom.

A produção de 2018, que traz o ator inglês Tom Hardy no papel principal, será adicionada ao serviço de streaming nos próximos dias. Descubra tudo o que você precisa saber sobre Venom antes de sua estreia:







Qual o enredo de Venom?





Venom conta a história do jornalista Eddie Brock (Tom Hardy), que busca desmascarar o cientista Carlton Drake (Riz Ahmed), que é o criador da Vida Foundation.

Mas enquanto investiga um dos experimentos de Drake, Brock forma uma conexão simbiótica com uma entidade alienígena que lhe promete superpoderes. No entanto, a entidade assume sua mente e o transforma em um ser maligno.







O elenco de Venom





Além de contar com Tom Hardy (Eddie Brock/Venom) e Riz Ahmed (Carlton Drake/Riot), o filme atores de destaque em seu elenco como: Michelle Williams (Anne Weying), Woody Harrelson (Cletus Kasady), Reid Scott (Dr. Dan Lewis), Scott Haze (Roland Treece), Jenny Slate (Dora Skirth), Michelle Lee (Corinne Wan), Sam Medina (Shakedown Thug), entre outros.





Quando Venom estreia no Disney+?





O filme Venom estreia dia 05 de agosto no Disney+. Não a perca!

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!