Qual é o papel de Hannah Waddingham em Abracadabra 2?

A atriz britânica faz parte do elenco do novo filme da Disney. Descubra qual é o papel dela e a conexão com as irmãs Sanderson.





Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker voltaram a encarnar as irmãs Sanderson em Abracadabra 2, estreia exclusiva do do Disney+, mas na nova aventura aparecerão personagens que não vimos antes filme original de 1993.

Um deles é o papel da atriz britânica Hannah Waddingham, que tem relação direta com as três bruxas. A seguir, saiba mais sobre qual é seu papel na trama da sequência que pode ser vista no streaming a partir de 30 de setembro.







Hannah Waddingham em Abracadabra 2: qual o papel da atriz na história?



Hannah Waddingham, conhecida por seus papéis como Unella em Game of Thrones e Rebecca em Ted Lasso, interpreta a Feiticeira no novo filme da Disney.

A trama viaja para o século 17 e mostra mais sobre o passado das irmãs Sanderson, muito antes de serem condenadas à morte por seus planos malignos.







Abracadabra 2: onde assistir online ao filme das três bruxas



A partir deste 30 de setembro, será possível ver Abracadabra 2 online no Disney+. Descubra também que horas estreia o filme para já se organizar para poder conferi-lo.

Mas antes, não perca Abracadabra, com mais aventuras do trio, também disponível no serviço de streaming. E confira a volta de Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy em papéis inesquecíveis.