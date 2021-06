Primeiro episódio de Loki e próximas novidades da Marvel

O universo expande com as chegadas de Loki, Viúva Negra e Eternos



Após o sucesso de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, o Disney+ recebe o Deus da Travessura em Loki, série protagonizada por Tom Hiddleston que segue o asgardiano depois dos eventos de Vingadores: Ultimato. Mas isto não é tudo: o Universo Cinematográfico da Marvel continua crescendo, e a próxima fase vai trazer super-heróis já conhecidos nossos (ou não). Saiba o que está por vir:

Loki

A nova série da Marvel estreia hoje, 9 de junho, no serviço de streaming por assinatura da Disney, mudando o “dia da Marvel” para a quarta-feira. O estúdio apresentou esta nova história que o deus interpretado por Hiddleston é preso por uma organização conhecida como Time Variance Agency (TVA). Esta agência originária dos quadrinhos tem a tarefa de controlar as linhas temporais do Multiverso. Lá, Loki vai conhecer o personagem interpretado por Owen Wilson e embarcar numa aventura para "arrumar" o tempo junto com talentos como Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, entre outros.

Viúva Negra



Natasha Romanoff já é uma conhecida nossa de muitos filmes do MCU, mas… qual é a história dela? Viúva Negra será o filme número 24 do Universo Cinematográfico da Marvel e acontece entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita. Nessa ocasião, Natasha está foragida e é obrigada a enfrentar uma organização vinculada ao seu passado. A nova missão fará com que ela reencontre algumas pessoas que deixaram sua vida, incluindo Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh. Também estão no elenco David Harbour, Rachel Weisz e William Hurt. Viúva Negra chega aos cinemas e ao Disney+ pelo Premier Access, com custo adicional, em 9 de julho.



Eternos

Com uma gama de talentos e uma produção espectacular, o filme dirigido por Chloe Zhao, vencedora do Oscar® de melhor filme por Nomadland, apresenta os super-heróis que chegaram aos quadrinhos em 1976 pelas mãos de Jack Kirby. Em Eternos, uma raça de super-humanos criados há milhões de anos foi concebida pelos Celestiais para proteger o nosso mundo, mas essa missão não será nada fácil. No elenco do filme da Marvel estão Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo Sunen), Gemma Chan (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman / Black Knight), entre outros. Eternos chega aos cinemas em novembro.