Oscar® 2023: Angela Bassett é indicada ao prêmio por Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Angela Bassett é a primeira atriz da Marvel Studios nomeada ao Oscar® em uma categoria de atuação. Saiba tudo sobre a indicação.

A imagem de Angela Bassett, ou melhor, da Rainha Ramonda no trono de Wakanda ao som de “No Woman No Cry”, no primeiro trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já dava indícios de que a atriz seria indicada ao Oscar®.

E nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, o prenúncio se concretizou. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a lista completa de indicados ao Oscar® 2023.

E, dentre os nomeados está a atriz Angela Bassett.









Angela Bassett é indicada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante



Esta é a segunda indicação da atriz ao prêmio máximo do cinema norte-americano. Entretanto, Angela Bassett se tornou a primeira atriz do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) a ser indicada a um prêmio de atuação.

Ou seja, ao viver a Rainha Ramonda, mãe de T’Challa (Chadwick Boseman) e Shuri (Letitia Wright) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Angela Bassett também marcou a História da Marvel Studios.







Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ainda foi indicado em outras quatro categorias: Melhor Figurino, Melhor Canção Original, Melhor Maquiagem e Cabelo e Melhores Efeitos Visuais.

A 95ª cerimônia de entrega dos Academy Awards será realizada no dia 12 de março, em Los Angeles, na Califórnia. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!