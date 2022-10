Os 6 atores de High School Musical que estarão na temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical

Novos e antigos Wildcats vão se reencontrar na próxima temporada desta premiada série original Disney+.



O verão em Camp Shallow Lake, em High School Musical: A Série: O Musical, foi inesquecível. Mas é hora dos Wildcats retornarem à escola East High para mais uma super temporada no Disney+. E, dessa vez, eles terão a companhia dos atores de High School Musical.

Confira a seguir quem do elenco original da trilogia de filmes retorna para a temporada 4 da produção – e o que esperar desta nova parte da história:





Parte do elenco original de High School Musical está na temporada 4 de High School Musical

Os alunos do East High estão de volta à escola e a ideia é montar

uma produção teatral de

. O grupo, porém, é surpreendido pelo diretor

(

)

Ele anuncia que a Disney resolveu, enfim, fazer o que todos sonhavam: o filme High School Musical 4: The Reunion. E a produção se passará na East High, claro!

Com isso, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh entram para o elenco da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical.







Os seis atores vão interpretar a si mesmos, revivendo os papéis que tiveram na trilogia. Ou seja, é a volta de Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, Jack Bolton, EM. Darbus e Martha Cox, respectivamente.

Além deles, Kylie Cantrall se une ao elenco como a influenciadora Dani. Já Matthew Sato será Mack, um ator de comédia. Caitlin Reilly será a diretora de cinema independente Quinn e Vasthy Mompoint se junta como a coreógrafa Krystal.

Também estão no elenco Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Dara Reneé (Kourtney), Julia Lester (Ashlyn), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (senhorita Jenn) e Liamani Segura (Emmy), rostos conhecidos de High School Musical: A Série: O Musical – todos retornando para esta temporada 4.

As temporadas 1, 2 e 3 da série vencedora do prêmio GLAAD High School Musical: A série: O Musical estão disponíveis no Disney+.