Os 4 filmes no Disney+ para quem está com saudades da escola

Descubra algumas divertidas produções com temáticas escolares que estão disponíveis para curtir no Disney+.

Para algumas pessoas, o período escolar acabou há muito tempo e gera uma certa saudade. Para outras, foi uma experiência que recém-terminou e, ainda assim, há coisas boas para lembrar.

Por ser uma época importante na vida de qualquer pessoa, vale relembrar filmes divertidos com esse tema para assistir no Disney.

A seguir, conheça as quatro produções que você precisa ver (ou rever) para matar a saudades das aulas, dos colegas de classe e todo o ambiente escolar, bem no clima de nostalgia.





1. High School Musical





Lançado em 2006, High School Musical conta a história de Troy (Zac Efron), o popular capitão do time de basquete do colégio, e Gabriella (Vanessa Hudgens), uma estudiosa e bela integrante do clube acadêmico.

Os dois quebram todas as regras da escola East High quando secretamente fazem um teste para os papéis principais no musical da instituição. O musical High School Musical celebra o poder da música, do amor e da amizade, e se tornou uma referência no gênero.

Os filmes High School Musical 2 (2007) e High School Musical 3: Ano da Formatura (2008) também estão disponíveis no Disney+. Além da série derivada da franquia: High School Musical: A Série O Musical, que conta com três temporadas.





2. 10 Coisas que Eu Odeio em Você





No primeiro dia de aula em sua nova escola, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) imediatamente se apaixona por Bianca (Larisa Oleynik), que o jovem acredita ser a mulher dos seus sonhos.

O único problema é que Bianca está proibida de sair de casa. Até que Kat (Julia Stiles), sua geniosa irmã mais velha, também marca um encontro.

Tentando resolver o problema, Cameron escolhe o único que poderia se dar bem com Kat: um garoto misterioso (Heath Ledger) e de péssima reputação.

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) é um clássico filme que combina humor e romance teen, e faz o público reviver os bons momentos na escola.





3. Zombies





O primeiro filme da franquia adolescente Zombies (2018) se passa em Seabrook, uma cidade suburbana preocupada com tranquilidade e com as tradições.

Mas o governo local cria um dispositivo que impede os zumbis de comerem comam cérebros: com isso, os estudantes humanos e os zumbis lutam para coexistir na mesma escola.

É assim que uma amizade cresce entre a líder de torcida Addison (Meg Donnelly) e Zed (Milo Manheim), o zumbi. Se tudo der certo entre eles, ambos podem unir sua escola e sua comunidade para sempre.

O filme fez tanto sucesso que ganhou duas continuações: Zombies 2 (2020) e Zombies 3 (2022) – que também estão disponíveis no Disney+.





4. Nunca Fui Beijada





Este clássico de 1999 é ótimo para relembrar os tempos de colégio. Em Nunca Fui Beijada, a atriz Drew Barrymore ilumina essa comédia romântica como Josie Geller, uma repórter nerd que se disfarça em uma escola, revivendo seus últimos anos de adolescência.

Mas em meio a aventura de sua inusitada reportagem, Josie acaba encontrando o amor pela primeira vez quando conhece Sam Coulson (interpretado por Michael Vartan).