Os 3 segredos de Mark Ruffalo para interpretar Bruce Banner em Mulher-Hulk

Animado, curioso e curtindo os momentos: é assim que o ator, que interpreta Bruce Banner, aproveita sua participação na série Mulher-Hulk, dos Estúdios Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está em seu 5º episódio no Disney+. A história apresenta Jennifer Walters (Tatiana Maslany) no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), bem como o retorno de outros personagens lendários como Bruce Banner/Hulk.

A participação de Banner em Mulher-Hulk traz novamente Mark Ruffalo no papel, o famoso ator que vem dando vida ao icônico gigante verde desde Os Vingadores (2012).

Como Mark Ruffalo vive essa nova fase do Incrível Hulk em Mulher-Hulk? Veja a seguir:







Mark Ruffalo: animado e curioso





Mark Ruffalo já interpreta Bruce Banner/Hulk muito bem há uma década, mas segue mantendo o entusiasmo e a curiosidade em aprender cada vez mais sobre seu personagem, fato confirmado pela equipe criativa por trás da série.

“O incrível sobre Mark é que ele se interessa por tudo com um novo olhar. Ele realmente veio com uma atitude diferente para a série. Todos nós dissemos: 'Mas você é Mark Ruffalo e conhece esse personagem por dentro e por fora’!. Acho que é isso que faz dele uma lenda. Ele aborda tudo como se fosse a primeira vez”, diz a co-diretora Kat Coiro.

A atriz Tatiana Maslany concorda: "Ele vem ao set todos os dias aberto, com curiosidade e uma atitude como se nunca tivesse feito isso antes e está descobrindo agora".







Mark Ruffalo: especialista em captura de movimento e em ajudar a seus companheiros





Na série, Bruce se transforma em Hulk por causa de um em um acidente de carro e Jennifer recebe os raios gama vindos do sangue do primo. É assim que acaba se transformando em uma gigante verde. Depois disso, Bruce se propõe a ensinar a Jen como lidar com sua nova identidade.

Esse papel de orientador não é apenas fictício, também foi transferido para o set de gravação, onde Tatiana Maslany aprendeu muito com a valiosa experiência de Ruffalo dentro do UCM. O ator ajudou a protagonista a aprender como realizar a captura de movimento do personagem.

Este é um processo técnico comum em séries e filmes da Marvel, que permite que os movimentos dos intérpretes sejam transferidos para um modelo digital para usar essa informação na animação dos personagens em 3D.

“Faço captura de movimento há muito tempo e é uma técnica bem específica. Acho que pode ser fácil esquecer que há um ator ali”, diz Ruffalo.

O ator ainda complementa: “Essa foi provavelmente minha maior contribuição para a produção de Mulher-Hulk: minha experiência de trabalhar com captura de movimento por todos esses anos e tentar mostrar como você pode realmente estar ‘vivo’ e livre com essa tecnologia".







Mark Ruffalo: o "gigante verde" em novas aventuras





Como ser um Hulk? Sem dúvida, a experiência de Ruffalo foi capturada no set e somada às novas camadas que o ator deu ao famoso super-herói.

“Há tantas pequenas e importantes nuances em sua atuação. Também acho muito divertido ver o lado mais privado do Hulk, ver o interior de seu armário e de sua despensa. Acho que é uma grande emoção para o público”, comenta a diretora.

No episódio 2, podemos ver que Bruce embarca em uma aventura que não conhecemos e Kat Coiro explica que o objetivo daquela cena sempre foi deixar o público curioso para ver o próximo episódio. Até o próprio Ruffalo está ansioso para ver o que vem a seguir para o Hulk... Tanto no espaço quanto na Terra.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!