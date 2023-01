Onde ver online George, o Rei da Floresta com Brendan Fraser

Os dois filmes da franquia – um deles estrelado pelo ator Brendan Fraser – estão disponíveis no Disney+. Veja mais sobre a trama!

George, O Rei da Floresta acompanha a trajetória de um bebê criado por gorilas. Quando adulto, ele decide sair da selva para ir em busca de novas aventuras. Os dois filmes da franquia do personagem, ambos disponíveis no Disney+.

No primeiro filme de George, O Rei da Floresta, de 1997, o protagonista é vivido por Brendan Fraser, que recentemente foi premiado no Critics Choice Awards® como Melhor Ator por seu mais recente trabalho no cinema.

Na história do longa dos anos 90, o desastrado George (Fraser) vê seu destino mudar quando uma linda executiva chamada Ursula (Leslie Mann) acidentalmente surge na floresta onde ele vive. Ela viaja de férias em uma expedição, mas acaba se perdendo do grupo original e conhece George.

Apaixonado, o “rei da floresta” decide dizer adeus a animais amigos, como o gorila falante Ape e o elefante Shep, para viver uma nova história na cidade de São Francisco, na Califórnia.









Onde ver online George, O Rei da Floresta 2?





A continuação George, O Rei da Floresta 2, lançada em 2003, também pode ser conferida no Disney+. Desta vez, George (interpretado por Christopher Showerman) vive com a amada Ursula (Julie Benz) na floresta e recebe a visita da sogra Beatrice (Christina Pickles).

Na trama, a sogra de George decide se unir ao ex-noivo de Ursula para tentar tirá-la da selva e acabar com a terra natal de George.



