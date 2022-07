Onde assistir online ao filme O Espetacular Homem-Aranha

Veja onde é possível ver e rever o primeiro filme em que Andrew Garfield interpreta o jovem super-herói!





Agora é possível conferir cinco filmes do Homem-Aranha com exclusividade no Disney+! Algumas famosas produções com o super-herói aracnídeo dos Estúdios Marvel se juntaram ao catálogo do serviço de streaming, oferecendo aos fãs grandes aventuras.

Um dos filmes disponíveis para os assinantes do Disney+ é O Espetacular Homem-Aranha, primeira produção protagonizada pelo ator Andrew Garfield. Saiba mais sobre o filme:







Qual é a história de O Espetacular Homem-Aranha





O filme, lançado em 2012, foi dirigido por Mark Webb e mostra a estreia de Andrew Garfield na pele de Peter Parker/Homem-Aranha. No longa, o tímido Peter Parker é um aluno estudioso que começa a namorar Gwen Stacy (Emma Stone) e vive com sua tia May (Sally Field).

Peter tenta descobrir o que aconteceu com seus pais, que o deixaram na infância para ser criado pelos tios. Isso aconteceu após um estudo de genética do pai de Peter Parker ser roubado. Em meio à investigação dentro das Indústrias Oscorp, ele entra em um laboratório biológico que está desenvolvendo aranhas geneticamente modificadas.

Enquanto está em um dos laboratórios, o jovem Peter Parker sofre um acidente e é picado por uma das aranhas modificadas, desenvolvendo assim seus superpoderes (sentidos muito apurados, rapidez de reflexos, força e velocidade).

Além de ter que lidar com suas novas habilidades, Peter ainda precisa enfrentar um vilão: o Lagarto, o alter-ego do Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), que trabalhava com seu pai.





Onde ver O Espetacular Homem-Aranha online





Vale a pena ver ou rever O Espetacular Homem-Aranha online quantas vezes quiser no Disney+! Aproveite para assistir também a outros filmes do super-herói como Homem-Aranha 1 e 2, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e, claro, a sequência com Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha 2.