Onde assistir a Lobisomem na Noite online, novo especial de Halloween da Marvel

Descubra como acompanhar este surpreendente especial da Marvel Studios com Gael Garcia Bernal no elenco – perfeito para entrar no clima do Dia das Bruxas.

Além de todos os títulos disponíveis no Disney+, a Marvel Studios está pronta para surpreender os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com Lobisomem na Noite.

Protagonizado por Gael Garcia Bernal, o especial de Halloween é inspirado em filmes de terror das décadas de 1930 e 1940. Nele, um grupo secreto de caçadores de monstros se reúne após a morte de seu líder.

A fim de homenagear sua vida, os participantes embarcam em uma misteriosa e mortal competição por uma poderosa relíquia. Contudo, essa caçada acabará por colocá-los cara a cara com um monstro.







Lobisomem na Noite | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Onde assistir a Lobisomem na Noite online

Misturando o terror e o macabro, repleto de suspense e sustos ao longo do caminho, o especial Lobisomem na Noite pode ser visto online exclusivamente no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!