O capítulo final de Cavaleiro da Lua traz novas revelações

À medida que o medo se espalha pelo Submundo, Marc e Steven buscam encontrar uma forma de retornar à terra dos vivos e deter Arthur Harrow. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Na última quarta-feira (04), estreou no Disney+ o sexto e último capítulo de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), série original da Marvel Studios. A parte final encerrou a história de Steven Grant e Marc Spector, dois personagens interpretados por Oscar Isaac, que habitam o mesmo corpo e que devem navegar em suas identidades complexas enquanto lidam com um mistério mortal envolvendo os próprios deuses do Egito.

À medida que o medo se espalha pelo Submundo, Marc e Steven devem encontrar uma maneira de retornar à terra dos vivos e deter Arthur Harrow (Ethan Hawke) e a divindade egípcia Ammit. Para isso, terão que contar com a ajuda de Layla (May Calamawy) e a libertação de Khonshu.





A libertação de Ammit e a servidão de Harrow





Harrow está pronto para "curar" o mundo depois de atirar em Marc e tirar dele o shabti, representação no formato de estátua, de Ammit. Com seu cajado e junto a seus discípulos, a energia roxa emana dele. Quando eles partem, Layla chora ao ver o corpo de Marc na água e o abraça. Então, ela pega o escaravelho dourado e se disfarça como um dos seguidores de Harrow para se esconder.

Enquanto isso, os avatares dos deuses da Enéade sentem uma perturbação. Yatzil (Díana Bermudez), o avatar de Hathor, sente que alguém está tentando libertar Ammit no mundo. Selim (Khalid Abdalla), o avatar de Osíris, percebe que é Harrow.

O líder religioso invade a Câmara dos Deuses enquanto Layla escapa do grupo principal. Os avatares se alinham para enfrentar o vilão, mas Harrow garante que eles são apenas juízes, não guerreiros. Selim faz um primeiro movimento e Harrow levanta seu cajado, atingindo todos os avatares. Harrow esmaga o shabti, libertando Ammit. E todos se ajoelham diante dela.

Agora, a imponente Ammit explica a Harrow que, com a balança dele desequilibrada, seu destino é servi-la. A deusa afirma que ele é o avatar ideal que ela precisa, pois foi quem a libertou.







Khonshu retorna à cena para derrotar Ammit





Na Câmara dos Deuses, Layla descobre a galeria onde estão os shabtis de vários deuses. Ela procura o que pertence a Khonshu, o pega e foge. Esmagando o shabti, a arqueóloga liberta o deus da Vingança. Khonshu pergunta sobre Marc: se ele realmente se foi, será que ela, Layla El-Faouly, seria seu avatar e protegeria os viajantes da noite? A ex-esposa de Marc rejeita a proposta.

Em seguida, Ammit ordena aos seus discípulos que purifiquem as almas do mundo, começando pelo Cairo. A caminho da saída da Câmara dos Deuses, eles são bloqueados pela presença de Khonshu. A deusa, libertada, garante que seu plano está pronto.







A abertura dos portões de Osíris





Tudo é paz e beleza no Campo de Juncos onde Marc está, enquanto Tuéris diz que sua balança está equilibrada e que a jornada acabou. Mas Marc só consegue pensar em Steven, que está no Duat, e exige voltar. A deusa Hipopótamo então adverte: se ele deixar o Campo de Juncos, nunca poderá voltar.

Marc encontra o corpo congelado de Steven e se emociona. Ele pede desculpas por não proteger a esperança e a vida de Steven. Quando Marc começa a se transformar em gelo, ele confessa que não poderia ter abandonado Grant e ido para o Campo de Juncos sem ele. Colocando todo o seu coração nas mãos de Steven, Marc comenta que sua outra personalidade era o verdadeiro superpoder que ele já possuiu.

Agora, com os dois congelados, os portões de Osíris se abrem atrás deles. Ambos retornam e se abraçam Em seguida, correm para as portas, pois há uma grande onda de areia se aproximando. Neste momento, Tuéris usa seu barco para ajudá-los.







Mr. Knight e Cavaleiro da Lua





De volta, Marc recupera a proteção de Khonshu e seu corpo é envolto pela armadura do Cavaleiro da Lua. O deus diz a ele que precisa de sua ajuda para derrotar Ammit.

Agora, as personalidades alternam entre si sem problemas. Então Steven aparece como Mr. Knight, pedindo para redefinir seu acordo com Konshu: eles querem a liberação. Exasperado, Khonshu concorda e afirma que irá libertá-los depois de acabar com Ammit.







Começa o julgamento de Ammit





Na ala principal da Câmara dos Deuses, Layla encontra um Selim gravemente ferido, rastejando para um esconderijo, e pergunta como eles podem deter Ammit. O avatar revela que eles devem aprisionar Ammit em uma forma mortal (um corpo em vez de uma estátua) para torná-lo vulnerável. No entanto, para isso, eles precisam de mais avatares do que têm.

Sem outras opções, Layla chama Tuéris. Falando através do corpo de Selim, a deusa grita de emoção, pois está muito animada para assumir Layla como seu avatar temporário, revelando que o pai dela ficará orgulhoso quando descobrir. Surpreendendo a arqueóloga, Tuéris conta que o conheceu quando o acompanhou ao Campo dos Juncos.

Harrow leva seus discípulos pela cidade e ergue seu cetro enquanto recita um encantamento. Agora, eles começam a julgar as pessoas, em massa, arrancando almas de seus corpos. À medida que absorve cada nova alma, o poder de Ammit cresce.







Layla surge como o avatar de Tuéris





Layla surge como o Escaravelho Escarlate, o avatar de Tuéris, em sua armadura cerimonial completa, com asas douradas. Enquanto isso, uma poderosa batalha está ocorrendo, com o Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight se revezando. Por sua vez, Ammit e Khonshu espelham a luta, em sua própria batalha.

Marc e Layla se reencontram e rapidamente se abraçam. Steven, de repente, troca com Marc e a elogia. O Sr. Knight corre em direção a Harrow, derrubando todos os discípulos no caminho. Como uma equipe, os três — Cavaleiro da Lua, Sr. Kight e Escaravelho Escarlate — lutam contra Harrow, mas não conseguem se defender dele e de seus discípulos.

Harrow afirma que se Ammit tivesse sido autorizada a governar e a eliminar Marc, a vida de seu irmão mais novo teria sido salva, e a família dele ficaria feliz. Oprimido, e vendo como Ammit termina por deixar Khonshu de joelhos, ele se entrega.

Agora a história toma um rumo inesperado: Marc perde a consciência e, de repente, abre os olhos e descobre que está segurando um Harrow bem machucado. Sem entender o que aconteceu, Marc pergunta se isso foi obra de Steven, que nega ter sido ele. Confuso, o Cavaleiro da Lua não consegue entender o que aconteceu; ele havia apagado. Enquanto isso, Layla e Marc veem Ammit arrastando Khonshu para longe.







A ligação de Ammit ao corpo de Harrow





De volta à Câmara dos Deuses, Harrow é colocado em uma laje de pedra. O poder da sala os ajudará a prender Ammit ao corpo do vilão. De mãos dadas, Layla e Marc/Steven começam um encantamento. Enquanto a energia flui através deles e das estátuas da Enéade dentro da câmara, Ammit ameaça que eles nunca serão capazes de contê-la.

Com Khonshu e Tuéris fora do controle dos corpos de Marc e Layla, Khonshu pede a Marc para acabar com Harrow e Ammit, não deixando nenhum dos dois vivos. Mas Marc se recusa: se Khonshu os quer mortos, ele mesmo terá que fazer isso. Khonshu, irritado, os libera.







Conheça Jake Lockley





De repente, Steven está de volta ao escritório do Dr. Harrow, e pergunta se ele acha que Khonshu e Ammit são reais. Harrow diz não, enquanto volta para sua cadeira. Olhando o chão, Marc e Steven percebem as pegadas ensanguentadas de Harrow. Em seguida, Steven afirma que quer salvar o mundo.

Marc acorda no apartamento de Steven, assim como no primeiro episódio, com as pernas acorrentadas à cama. Steven também está lá.

Em uma cena pós-créditos, Arthur Harrow surge em uma cadeira de rodas no Hospital Psiquiátrico Sienkiewicz. Ele é sequestrado por um misterioso homem. À medida que avançam pelo corredor, Harrow vê corpos sem vida. Então, ele o coloca em uma limusine branca com placa SPKTR. Dentro, aparece Khonshu, vestindo um terno, que revela que nunca quis Layla como seu avatar. Neste momento, o deus da Vingança apresenta Harrow ao terceiro alter ego de Marc: Jake Lockley, que atira no vilão.