Cavaleiro da Lua episódio 5: uma jornada através do Duat e as portas das memórias de infância

Nesta aventura, Marc e Steven devem equilibrar seus corações e revisitar memórias dolorosas de seus passados. Encontrarão eles a salvação ou a condenação? Atenção: O conteúdo a seguir contém spoilers!

O quinto capítulo de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) já está disponível no Disney+. Por fim, descobrimos que a história conturbada de Marc Spector (Oscar Isaac) tem origem em uma infância difícil, cheia de dor e traumas.

Após os eventos do episódio anterior, Marc continua como um paciente na Ala Psiquiátrica de Putnam. Juntamente com Steven Grant (Isaac), eles devem viajar pelo submundo de pós-morte conhecido como Duat, orientados pela divindade hipopótamo Tuéris. Nesta aventura, eles precisam equilibrar seus corações e revisitar memórias dolorosas. Marc e Steven encontrarão salvação ou condenação?





Uma viagem pelo Reino de Duat





De volta ao hospital psiquiátrico, Tuéris diz a Steven e Marc que eles estão mortos e no reino de Duat. A deusa revela que esta é apenas uma das possibilidades de vida após a morte, não a vida após a morte.

Com Marc repetindo que o Dr. Harrow (Ethan Hawke) está certo e eles são loucos, os dois são encaminhados para o enorme navio de Tuéris que navega pelo deserto do submundo. A divindade remove seus corações e os coloca na Balança da Justiça para equilibrá-los.

Ela explica que os antigos egípcios acreditavam que, se ao final da jornada a balança estiver equilibrada, suas almas seriam acolhidas em A'aru ou no Campo de Juncos, onde passariam a eternidade no paraíso. Se os corações não estiverem equilibrados, seriam reivindicados por Duat, que os levaria a congelar no oceano de areia.

Tuéris observa que cada um deles se sente incompleto e afirma que, sem uma balança equilibrada, o Duat reivindicará suas almas. Então ela os envia de volta ao navio para que encontrem equilíbrio em suas memórias.







Portas para as memórias de infância





Steven caminha até uma porta onde ele pode ver o momento em que permitiu que Marc, como Cavaleiro da Lua, assumisse o controle de seu corpo. De repente, os dois entram em um refeitório cheio de cadáveres, e Marc se lembra de cada uma das pessoas que matou — segundo ele, todos assassinos e predadores.



No canto da sala, Steven vê um garotinho e corre atrás dele, apesar dos protestos de Spector. Em uma nova memória, o britânico vê sua mãe, Wendy (a brasileira Fernanda Andrade). O garotinho que ele seguiu é Randall, seu irmão mais novo. Agora, um Marc ainda criança chama o irmão para ir com ele explorar uma caverna antes do jantar. Wendy e Elias (Rey Lucas), seu pai, permitem que seus filhos brinquem, mas lembram ao jovem Marc que ele deve cuidar de Randall.

Os dois irmãos exploram a floresta reencenando uma cena de Tomb Buster, um filme de um explorador, com Marc interpretando o Dr. Steven Grant e Randall como seu protegido. Steven os persegue. O tempo muda e começa a chover. Preocupado, Randall lembra a Marc que sua mãe pediu que eles não entrassem no local em dia de chuva, mas o irmão mais velho o ignora, dizendo que eles vão ficar bem. A tempestade começa a alagar a caverna e Steven pode ouvir os gritos distantes dos dois meninos enquanto estão presos na inundação.

Em outro flashback, Wendy fica transtornada quando vê o jovem Marc descendo as escadas durante o velório, e o culpa pela morte de seu filho mais novo. Contrariando os pedidos de Marc para que pare de observar estes momentos dolorosos, Steven então testemunha mais uma memória. Agora é seu pai implorando para a esposa comemorar com eles o aniversário de Marc.

Steven continua caminhando entre lembranças da infância até que vê sua versão criança se trancar no quarto. Nesse momento, Marc adulto implora para ele não entrar naquele quarto e revisitar aquela memória. Em seguida, Marc adolescente sai correndo com uma mochila enquanto Elias pede para ele não ir embora de casa, pois não pode perder outro filho.







O momento do pacto com Khonshu





Outra lembrança os leva ao deserto do Egito. Marc revela que fez um serviço para seu ex-comandante, Bushman. O trabalho era apenas invadir uma tumba egípcia, mas Bushman mudou o plano e pediu que não houvesse testemunhas: nesse ponto, Steven descobre o corpo do pai de Layla (May Calamawy), Dr. Abdullah El-Faouly.

Os dois, então, veem um jovem Marc mortalmente ferido, rastejando em direção ao templo de Khonshu. Prestes a tirar a própria vida, ele ouve Khonshu dizer que precisa de um guerreiro, perguntando se Marc seria suas mãos, seus olhos e sua vingança. O mercenário concorda com a troca e promete servidão. Logo, ele é tomado pela luz de Khonshu e protegido pelo traje cerimonial de cura do Cavaleiro da Lua.





Marc criou Steven ou Steven criou Marc?





O medo está se espalhando no submundo, pois as almas desequilibradas na terra dos vivos estão sendo julgadas antes do tempo, resultado do ato maligno de Harrow. Steven implora a Tuéris que envie uma mensagem a Layla para libertar Khonshu.

A divindade vira seu barco e nota que o portão de Osíris é o único caminho de volta. Enquanto isso, ele pede que Marc e Steven voltem para dentro do barco, pois eles não têm muito tempo para equilibrar sua escala.

De volta à clínica psiquiátrica, Dr. Harrow elogia Marc dizendo que está muito orgulhoso dele por abordar os traumas de seu passado nas últimas horas. E faz uma pergunta: Marc acha que criou Steven ou foi Steven quem criou Marc para punir o mundo pelo que sua mãe fez com ele? Harrow aconselha Marc a se abrir com Steven.

Este, por sua vez, exige voltar para a memória de infância em que se tranca no quarto. Então, Marc acha que eles não precisam passar por todas as lembranças novamente. Ele prefere conversar e contar o que ocorreu.

De volta em um flashback, Marc aterrorizado se esconde em um canto, repetindo em voz alta: "Não é minha mãe", enquanto Wendy bate na porta, exigindo que entrem. É neste momento que o jovem Steven assume o controle do corpo.

Steven se dá conta que Marc o inventou! No entanto, o momento é interrompido quando Wendy entra na sala, pega um cinto e bate no filho. Steven dá um soco na cara de Marc, chateado por ter sido criado para ser apenas sua “bola anti-estresse”. Afinal, por todo este tempo, ele havia pensado ser o original.







Steven conforta Marc por suas ações





Novamente no consultório, Dr. Harrow revela que foi Steven quem os trouxe para este hospital psiquiátrico depois que sua mãe faleceu. Steven diz que sua mãe não está morta. Harrow lhe entrega o telefone e pergunta se ele gostaria de falar com ela. Steven caminha até o telefone enquanto chora e reconhece que sua mãe, de fato, morreu.

Em um novo flashback, o pai de Marc o vê pela janela, do outro lado da rua. Ele gesticula para Marc entrar no velório de sua mãe, mas o filho se recusa e vai embora. Nesse momento, Steven se vê assumindo o controle do corpo para fugir daquela dor. Sem saber onde ele está, a personalidade liga para a mãe fazendo piada por ter se perdido.

Através da dor e das lágrimas, Marc acredita que a morte de seu irmão mais novo foi culpa sua. No entanto, Steven garante que ele era apenas um menino e não tem culpa. O momento foi interrompido mais uma vez quando o navio de Tuéris para em sua jornada.







Equilíbrio dos corações de Marc e Steven





Correndo de volta para o convés, Tuéris garante a eles que as portas não estão abertas porque seus corações nunca se equilibram, que a jornada deles acabou e Duat agora reivindicará suas almas. Logo, criaturas de areia entram no barco tentando arrastar os dois com eles.

Steven age rapidamente para impedir que Marc seja jogado no mar de areia. No entanto, para horror de Marc, Steven cai da embarcação. Quando Steven tenta correr atrás do veleiro, ele sucumbe à natureza do Duat e fica congelado na areia.

Com o sacrifício de Steven, Tuéris descobre que os corações de Marc e Steven finalmente se equilibraram na balança, e Marc, de repente, se encontra no Campo de Juncos.