Brasileira Fernanda Andrade está no elenco da série 'Cavaleiro da Lua', da Marvel

Saiba mais sobre a atriz que integra o elenco da produção, próximo grande lançamento da Marvel no Disney+.





A estreia de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) está chegando e, até o próximo dia 30 de março, quando a produção estará disponível no Disney+, vale conferir todas as novidades sobre a mais recente série do Universo Marvel.

Durante o recente tapete vermelho de lançamento de Cavaleiro da Lua, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, no último dia 22 de março, além dos atores Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, o elenco oficial contou também a presença de Fernanda Andrade, que surpreendeu (e alegrou) os fãs brasileiros já ansiosos pela série.

Apesar de integrar a badalada produção da Marvel, talvez você ainda não tenha ouvido falar da atriz, mas Fernanda já apareceu em outras séries norte-americanas. Quer saber mais sobre ela? Confira aqui para ficar por dentro desta novidade.

Quem é Fernanda Andrade





A atriz de 38 anos nasceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ainda bem jovem, se mudou com a família para os Estados Unidos, onde decidiu seguir carreira como atriz e produtora.





Em que séries Fernanda Andrade aparece





Ainda que não seja um rosto tão conhecido do público, a brasileira já participou de várias séries de sucesso na TV norte-americana. Dentre elas, destaque para Sons of Anarchy, na qual interpretou Elyda em aparições na quarta temporada, exibida pelo Star+.

Fernanda chamou a atenção do público ao surgir no lançamento de Cavaleiro da Lua, mas seu papel na série ainda não foi revelado.









Cavaleiro da Lua: de que trata a série e quando estreia





Também conhecida como Moon Knight, a nova produção da Marvel estreia exclusivamente no Disney+ no dia 30 de Março. A trama acompanha a rotina de Steven Grant (Oscar Isaac), um simpático funcionário de uma loja de presentes. Ele tem episódios de esquecimentos e lembranças que parecem ser de outra vida.

É assim que ele descobre uma crise dissociativa de personalidade. Isso faz com que ele “divida” seu corpo com Marc Spector, um mercenário implacável. À medida que a vida dos dois vai de encontro uma com a outra, Marc precisa aprender a lidar com ambas identidades.

Além de Fernanda Andrade e Oscar Isaac, o elenco de Cavaleiro da Lua conta ainda com Ethan Hawke, May Calamawy e Gaspard Ulliel. Mohamed Diab e a equipe de Justin Benson e Aaron Moorhead assumem a direção. O roteiro é assinado por Jeremy Slater.

Assista ao trailer de Cavaleiro da Lua

Quer saber mais sobre o que vem por aí em Cavaleiro da Lua? Então confira o trailer oficial da série.

Acompanhe todas as novidades sobre Cavaleiro da Lua e outras produções Marvel no site da Disney.