O que há de novo em 'Família Radical': como os personagens mudaram

Descubra como estão os protagonistas da série que retorna, 20 anos depois, com uma produção original imperdível do Disney+.





A Família Radical: Maior e Melhor retorna 20 anos após sua estreia. Essa aclamada série animada tornou popular Penny Radical e todo o seu clã. A nova versão – uma produção original do Disney+ – traz de volta todos os seus protagonistas, só que mais velhos e, portanto, com novos desafios de acordo com os tempos.



Família Radical: Maior e Melhor: como a família Proud é apresentada na nova série Disney+





Penny Radical, protagonista da série e filha mais velha da família Radical, mudou consideravelmente sua personagem. Embora ainda se zangue com frequência com o pai, ela precisa lidar com novos conflitos pessoais e seu maior desejo é se tornar uma pessoa popular.

Já Oscar Radical continua mantendo a figura do pai superprotetor com a filha. Ele tem dificuldade em aceitar que Penny está a caminho de se tornar adulta. Na série, ele é o dono da fábrica "Proud Snacks".



Já Trudy Radical, a matriarca da família, desempenha o papel de uma veterinária adorável. Na história ela parece estar quase sempre calma. Mas, às vezes, Trudy assusta Oscar quando tem seus ataques de raiva.

Por sua vez, BeBe e CeCe são os mais novos da família. Esta dupla de crianças, que são irmãos de Penny, mostram em mais de uma ocasião que têm talento para diferentes coisas.



Vovó Zica, mãe de Oscar e avó da família, não tem um bom relacionamento com o filho, embora no fundo todos sabem que ela o ama. O contrário acontece com Bobby, seu outro filho, que é, aparentemente, seu favorito.



Por fim, Puff, o cachorro amado de Vovó Zica, é um doce poodle branco. Ele geralmente é calmo e se adapta bem às pessoas, embora às vezes seus nervos joguem contra ele e ele se torne um cão arisco. O único membro da família Radical com quem ele não se dá bem é Oscar, inclusive, é o único a quem ataca.

Quais são as novas aventuras de Penny em Família Radical: Maior e Melhor:





O ano começa com novas aventuras e infortúnios não apenas para Penny, que agora tem 14 anos, mas também para toda a família. Sua mãe, Trudy, é incentivada a buscar uma nova carreira, enquanto seu pai, Oscar, sonha com grandes projetos.

A jovem, entretanto, terá de enfrentar uma vizinha pouco sociável e precisará lidar com alguns influenciadores digitais que querem, a todo custo, cancelá-la.